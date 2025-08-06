Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un nuovo dipendente nel negozio di Marcello Barbieri. Nel primo episodio, in onda lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1, Fulvio Rinaldi inizierà a lavorare come magazziniere grazie a Roberto Landi, una sua vecchia conoscenza, che lo assumerà. Fin dalla prima puntata si chiarirà il legame tra Fulvio e l’atelier di moda: in passato è stato il fornitore di bottoni. Verrà inoltre approfondito il passato del signor Rinaldi, la cui azienda è fallita; è rimasto recentemente vedovo e ha una figlia di nome Caterina.

Fulvio lavora a Il Paradiso delle signore grazie a Roberto

Roberto Landi darà un’occasione a una sua vecchia conoscenza: Fulvio Rinaldi. Quest’ultimo è un imprenditore caduto in disgrazia, conosciuto da Roberto proprio grazie al lavoro, poiché i bottoni sono stati forniti per anni dall’azienda di Rinaldi. L’attività, però, è nel frattempo fallita, e Landi offrirà quindi a Fulvio un’opportunità di riscatto, proponendogli una posizione come magazziniere nel negozio. Il signor Rinaldi si troverà a ripartire dal basso, con un lavoro umile, ma si rimboccherà le maniche pur di superare i problemi dell’ultimo periodo. In aggiunta, emergerà anche la sua condizione: è rimasto recentemente vedovo.

Fulvio finge di essere un contabile con sua figlia Caterina

Nel frattempo, Fulvio inizierà a lavorare come magazziniere de Il Paradiso delle Signore, ma non vorrà far sapere a sua figlia Caterina di svolgere un lavoro umile. Pertanto, Rinaldi escogiterà un piano per non farle scoprire quale sia la sua occupazione, facendole credere di essere un contabile in una ditta di trasporti. Durante la prima puntata della decima stagione, in onda l’8 settembre su Rai 1, si scoprirà anche come alcune coppie hanno trascorso l’estate: Marcello e Adelaide sono stati in Liguria, mentre Delia e Gianlorenzo hanno passato le prime vacanze da fidanzati. I coniugi Amato, invece, saranno alle prese con l’organizzazione del battesimo del piccolo Andrea, con il signor Gallo che vorrà che sia Tarciso il padrino di suo nipote.

Tuttavia, Salvatore ed Elvira preferiranno che sia Marcello a ricoprire tale ruolo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia e Gianlorenzo si sono fidanzati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Delia e Gianlorenzo si sono baciati, dando inizio alla loro storia d’amore. Nel frattempo, Giulia Furlan è stata licenziata dopo che è emerso che la stilista aveva plagiato l’abito di Botteri. Le conseguenze del furto del bozzetto sono state inevitabili anche per Tancredi di Sant’Erasmo, che è stato estromesso dalla Galleria Milano Moda. L’imprenditore è stato infatti l’artefice della truffa, avendo ingaggiato Rita Marengo come spia. Tuttavia, Tancredi è riuscito a farla franca, poiché Marcello ha deciso di non denunciarlo.