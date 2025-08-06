Enver tornerà a essere affettuoso con Hatice nella puntata de La forza di una donna di lunedì 11 agosto, ma sarà l'effetto dell'alcool: "Mi manchi tanto".

Le anticipazioni rivelano che ci sarà una telefonata senza filtri tra Hatice e Enver in cui sarà evidente l'amore che provano l'uno per l'altra. Enver prometterà che tornerà a casa l'indomani e Hatice sarà al settimo cielo. Al mattino, però, l'uomo non ricorderà nulla della telefonata e non si presenterà a casa.

Bahar, Ceyda e Yeliz: l'unione fa la forza

Ceyda e Yeliz daranno una lezione a Sirin per aver picchiato Bahar.

Le due donne ripagheranno la ragazza con la stessa moneta, ma Sirin griderà aiuto e le denuncerà. Yeliz e Ceyda saranno arrestate e questo farà infuriare Teoman che chiederà il divorzio da sua moglie. Il marito di Yeliz non potrà tollerare di essere sposato con una donna che ha avuto dei problemi con la giustizia e chiuderà con lei.

Non sapendo dove andare, Yeliz troverà conforto a casa di Bahar e potrà contare anche sul sostegno di Ceyda. Le due amiche ascolteranno lo sfogo di Yeliz e le assicureranno che riusciranno ad andare avanti anche da sole, unendo le loro forze. Nel frattempo, Enver si troverà a casa di Arif e trascorrerà la serata con lui e suo padre. I tre uomini si lasceranno andare con il raki e alzeranno un po' troppo il gomito.

Enver, in particolar modo, non sarà più molto lucido e quando Hatice gli telefonerà non avrà nessun filtro. Il padre di Sirin cercherà un posto per poter parlare in tranquillità con Hatice senza che Yusuf e Arif sentano.

I sentimenti di Hatice e Enver

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 11 agosto ci sarà una telefonata tra Enver e Hatice in cui entrambi si lasceranno andare ai sentimenti. "Mi manchi tanto", dirà l'uomo a sua moglie, "Mi manca dormire con te". Hatice ricambierà senza esitazioni: "Non posso vivere senza di te, torna a casa". Enver, in lacrime, accetterà la proposta di Hatice e le dirà che l'indomani sarebbe tornato tutto come prima tra loro.

La donna sarà al settimo cielo e la mattina si alzerà all'alba per preparare una ricca colazione a Enver.

Sirin non sarà affatto felice di tutto questo, perché con suo padre dovrebbe tornare anche Bahar, ma le cose andranno diversamente. L'indomani, infatti, Hatice aspetterà inutilmente suo marito che non si presenterà perché ha dimenticato la telefonata.

La separazione tra i genitori di Sirin

La frattura tra Enver e Hatice è iniziata a causa di Sirin, qualche settimana fa. La ragazza, infatti, ha traumatizzato Doruk e Nisan dicendo loro che Bahar stava per morire. Dopo l'ennesima cattiveria di sua figlia, Enver ha fatto le valigie ed è andato via di casa insieme a Bahar. L'uomo ha rimproverato più volte Hatice di essere troppo protettivo nei confronti di Sirin.

Marito e moglie hanno iniziato a vivere separati, ma presto tra loro le incomprensioni sono aumentate.

Hatice ha rinfacciato a Enver di aver mandato avanti la famiglia con i suoi soldi e lui si è sentito profondamente ferito. Il sentimento tra i due è evidente, ma l'orgoglio impedisce a Enver di tornare con Hatice.