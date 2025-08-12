Cambio di programmazione a settembre nel palinsesto di Rai 1, dove tornerà Il Paradiso delle signore nella fascia pomeridiana.

In prime time, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Cuori 3, la serie medical con Pilar Fogliati, che andrà in onda la domenica sera, sfidando La notte nel cuore, in onda su Canale 5.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore al pomeriggio: cambio programmazione Rai settembre

Il pomeriggio di Rai 1 subirà delle modifiche dall'8 settembre, giorno in cui torneranno in onda le puntate inedite de Il Paradiso delle signore.

La soap opera, giunta alla sua decima stagione, anche quest'anno sarà trasmessa dalle 16 alle 17.

I colpi di scena non mancheranno e al centro delle trame ci saranno le vicende della contessa Adelaide, la quale dovrà svelare a Odile la verità sul suo padre biologico, Umberto Guarnieri.

Un segreto che la contessa ha taciuto per tanto tempo e che, finalmente, dovrà rivelare per permettere alla figlia di ricostruire il puzzle della sua vita.

Confermato l'appuntamento con Cuori 3 nel prime time della domenica di Rai 1

Il cambio di programmazione Rai riguarderà anche la fascia serale di Rai 1, dove ci sarà spazio per le nuove puntate di Cuori 3.

La serie medical sarà in onda da domenica 21 settembre e sarà chiamata a sfidare La notte nel cuore che, dopo la crescita di quest’estate, è stata confermata nella programmazione autunnale Mediaset.

Al mercoledì sera, invece, la Rai ha scelto di riprogrammare in prime time tutti gli episodi della serie poliziesca Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti: un omaggio per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri.

La Rai ha trasmesso le repliche di Cuori nel daytime estivo

Questa estate la Rai ha scelto di programmare in daytime tutte le puntate delle prime due stagioni di Cuori nella fascia del primo pomeriggio, offrendo così al pubblico la possibilità di rivedere integralmente la fiction in attesa della nuova stagione.

Un esperimento che, dal punto di vista Auditel, non ha dato i frutti sperati: la media è stata di circa 800.000 spettatori, pari a uno share che si è fermato sulla soglia del 10%.

Numeri ben distanti da quelli registrati nella stessa fascia oraria dalle serie televisive turche trasmesse su Canale 5, tra cui Forbidden Fruit e Io sono Farah, che si sono portate a casa una media di oltre 1,8 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 22-24% di share.