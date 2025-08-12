Negli episodi turchi di Forbidden fruit, Erim reagirà duramente dopo aver scoperto il matrimonio tra Ender e Alihan. Il giovane accuserà la madre di non averlo coinvolto nella decisione e le dirà parole pesanti: “Mi vergogno di te”.

Ender e Alihan si sposano per vendicarsi di Halit

Ender sposerà Alihan e sarà un matrimonio basato esclusivamente sulla vendetta. Lui vorrà vendicarsi di Halit dopo aver scoperto che è stato l'amante di sua madre, lei, invece, vorrà vedere il marito in disgrazia, visto che Alihan ha intenzione di rubargli le quote dell'azienda.

Ender lo può aiutare in questo, perché possiede il 5% delle quote della società di Halit, quindi se vuole gestirle deve sposarla.

I piani di Alihan rischiano di compromettere i suoi rapporti più importanti

Alihan non farà questa scelta alla leggera, tenendo conto che questa cosa potrebbe stravolgere il rapporto con le persone che ama di più, in primo piano Zeynep e Zerrin.

In privato, lui vorrebbe spiegare alla sua fidanzata come sono andate le cose, ma verrà catapultato in una situazione che sconvolgerà i suoi piani.

La rivelazione di Ender durante il pranzo di fidanzamento

Proprio in quella giornata, Zeynep ha organizzato un pranzo per ufficializzare il fidanzamento con Alihan, pranzo al quale parteciperà anche Ender, rivelando davanti a tutti che lei e Alihan sono marito e moglie.

La conseguenza di tale rivelazione sarà che Zeynep non vorrà più saperne di Alihan, mentre Zerrin sfiorerà la morte a causa di un infarto.

Caner si scontra con la sorella per le conseguenze su Erim

In tutto questo parapiglia, Caner se la prenderà con la sorella, non solo per quello che ha fatto, ma anche per le conseguenze che potrebbe portare nella vita di Erim. "Ma non hai pensato a lui e a come potrebbe reagire?", le rimprovererà Caner, ma Ender specificherà che tutto quello che fa, lo fa per il suo bene.

Erim si allontana dalla madre e le dice di vergognarsi di lei

Erim non sarà dello stesso avviso, visto che non reagirà per niente bene quando Ender lo porterà a casa per dirgli che si è sposato con Alihan.

"Sono una donna giovane, non posso rimanere sola per tutta la vita", dirà Ender, provando a discolparsi, ma il figlio non sarà per niente d'accordo, così la donna punzecchierà Halit: "Ora spiegami: tuo padre può risposarsi, io invece no?".

Erim, però, sarà contro di lei: "Mio padre, prima di risposarsi, mi ha consultato e se gli avessi detto che la cosa mi turbava, non lo avrebbe mai fatto, tu invece sei diventata la moglie di Alihan senza dirmi niente". Ender non saprà più come giustificarsi, soprattutto quando Erim le dirà una frase che le spezzerà il cuore: "Sai, mi vergogno ad avere una madre come te".