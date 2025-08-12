Le trame delle puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 agosto rivelano che Gennaro verrà registrato di nascosto da sua moglie Antonietta che, in accordo con Marina Giordano, sarà pronta a vendicarsi di lui.

Intanto, Rosa, dopo il bacio con Damiano, affronterà una profonda crisi, mentre Mariella avrà un nuovo confronto con Guido, al suo rientro dalle vacanze trascorse in compagnia di Sasà.

Gennaro viene registrato in segreto: anticipazioni Un posto al sole dal 25 al 29 agosto

Marina riuscirà a convincere Antonietta a stare dalla sua parte e a vendicarsi di Gennaro, dopo che le ha mostrato le prove del tradimento perpetrato alle sue spalle.

Seppur combattuta sul da farsi, alla fine, Antonietta si dirà pronta a collaborare con la signora Giordano, intenzionata a farla pagare a suo marito.

Il piano di Marina sarà quello di indurre Antonietta a registrare in segreto suo marito Gennaro e portarlo a confessare le sue colpe in merito al caso della morte di Assane.

L'imprenditore, ignaro del piano organizzato anche dalla moglie, potrebbe rovinarsi con le sue stesse mani.

Il ritrovamento del corpo di Assane nelle puntate precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, la scomparsa di Assane aveva attirato dei sospetti, tanto che Michele aveva scelto di indagare in prima persona per arrivare alla verità dei fatti.

Il bracciante agricolo aveva denunciato l'azienda dei Gagliotti per caporalato, motivo per il quale Michele aveva ipotizzato che fosse stato proprio Gennaro a farlo sparire senza lasciare traccia.

Il corpo di Assane era stato ritrovato a distanza di qualche settimana grazie a una segnalazione di Agata che, apparendo in sogno a Michele, gli aveva rivelato il posto esatto in cui si trovava il corpo del bracciante.

Rosa ancora in crisi: c'entra il suo ex Damiano

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 agosto, inoltre, rivelano che Rosa tornerà a Palazzo Palladini dopo aver trascorso le vacanze estive con Pino, ma sarà molto scossa.

Sarà in crisi per quello che c'è stato con Damiano poco prima della sua partenza e non riuscirà a pensare ad altro.

Anche Mariella tornerà dalle vacanze trascorse con Sasà e dovrà fare i conti con la richiesta di un nuovo confronto da parte di Guido, intenzionato a chiarire la situazione dopo quel momento di passione che hanno vissuto.

Intanto, Gianluca avrà un confronto con Alberto che, tuttavia, finirà per acuire ancora di più i suoi dubbi.