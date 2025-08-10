Cambio di programmazione sulle reti Mediaset venerdì 15 agosto 2025. Il daytime di Canale 5 subirà modifiche dovute allo stop di diverse soap, che non troveranno spazio nella fascia del primo pomeriggio in occasione della giornata di Ferragosto.

Tra queste spicca Forbidden Fruit, che sarà sospesa per poi tornare in onda regolarmente da lunedì 18 agosto.

Situazione differente per La Promessa, che andrà regolarmente in onda in prima visione.

Forbidden Fruit sospesa in daytime: cambio programmazione tv 15 agosto 2025

Il palinsesto di venerdì 15 agosto subirà modifiche nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Subito dopo la replica di Beautiful, confermata alle 13:40, non ci sarà Forbidden Fruit.

La soap opera turca terminerà la sua settimana di programmazione giovedì 14 agosto alle 14:10, dopodiché il 15 agosto, dalle 14:10 alle 17:15, andranno in onda dei film del ciclo Inga Lindström e Rosamunde Pilcher, che prenderanno anche il posto di If you love e Io sono Farah.

L'appuntamento con Forbidden Fruit tornerà in onda da lunedì 18 agosto, sempre nel consueto slot orario che va dalle 14:10 alle 15:10.

La Promessa non si ferma nella programmazione di venerdì 15 agosto

Per quanto riguarda la programmazione di Rete 4, invece, non risulta sospesa la messa in onda de La Promessa, che continuerà a tenere compagnia ai telespettatori anche nella settimana di Ferragosto.

La soap opera andrà regolarmente in onda anche nel preserale di Ferragosto, con un appuntamento previsto dalle 19:40 alle 20:30.

A seguire, invece, confermato l'appuntamento in diretta con il talk show 4 di sera condotto da Costanza Calabrese.

L'inaspettata morte di Jana nei prossimi episodi de La Promessa su Rete 4

Intanto, le anticipazioni spagnole dei prossimi episodi de La Promessa rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Jana.

L'ex domestica del palazzo, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Manuel, dovrà fare i conti con un destino tragico, che non le darà via di scampo, lasciando tutti gli abitanti sconvolti e incapaci di rassegnarsi alla perdita.

Qualcuno nel palazzo farà partire dei colpi di arma da fuoco che si riveleranno fatali per lei: Jana morirà dopo diversi giorni di agonia e per lei non ci sarà nulla da fare.

Un lutto straziante principalmente per Manuel, che, oltre a perdere la donna della sua vita, dovrà dire addio anche al bambino che Jana portava in grembo, spegnendo ogni speranza di futuro insieme.