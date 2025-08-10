Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano nuovi sospetti legati alla prematura scomparsa di Jana. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Curro non si darà pace per la morte della ragazza, arrivando ad accusare apertamente Lorenzo di essere coinvolto nell'avvelenamento che ha provocato la morte di sua sorella. Nel frattempo, Samuel tornerà alla tenuta, creando scompiglio tra gli abitanti del palazzo.

Curro affronta Lorenzo e lo accusa apertamente

Curro si troverà faccia a faccia con Lorenzo, arrivando a fare pesanti insinuazioni al capitano De La Mata.

Secondo Curro, Lorenzo è il vero colpevole della morte di Jana. Va ricordato che Jana è deceduta a causa di una ferita riportata in seguito a una sparatoria e, inoltre, è stata anche avvelenata. Curro dirà a Lorenzo: ''Hai qualcosa a che fare con la morte di mia sorella?''. Nel frattempo, a La Promessa giungerà il colonnello Fuentes, che darà del filo da torcere a Lorenzo, provocando un forte disagio al capitano.

Samuel torna a La Promessa

Il colonnello Fuentes non sarà l’unico ad arrivare a La Promessa. Nelle prossime puntate tornerà anche Samuel, e il rientro in scena del prete provocherà scompiglio tra gli abitanti della tenuta. Maria Fernandez sarà delusa per il ritorno del parroco, che non avrà abbandonato la tonaca, mentre Cristobal non accetterà la permanenza del sacerdote al palazzo.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Antonio, il figlio di Simona, che inizierà una storia d’amore con Enora. Manuel guarderà con sospetto la nascente relazione tra i due ragazzi. Maria Fernandez verrà a sapere che tra Antonio ed Enora c’è del tenero e sarà preoccupata per la situazione, poiché è al corrente che Antonio è sposato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria ha baciato Manuel in un sogno

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Maria ha fatto un sogno in cui tutti i ruoli del palazzo sono stati ribaltati. I nobili sono diventati servi, mentre i collaboratori dei marchesi sono diventati signori. Nel bizzarro sogno, Maria ha ricoperto il ruolo della figlia dei marchesi, Petra e Romulo.

Al posto della governante e del maggiordomo della tenuta, invece, ci sono stati Alonso e Cruz. Maria ha inoltre avuto una relazione clandestina con Manuel, cameriere, arrivando persino a baciarlo. Al risveglio, Maria ha raccontato quanto sognato durante la notte, svelando alla sua amica Jana di aver avuto un avvicinamento intimo con il suo fidanzato. Tuttavia, Jana non ci è rimasta male, ma ha sorriso con Maria dell’episodio. Intanto, la cameriera ha anche raccontato ai suoi colleghi della cucina i dettagli del sogno, suscitando grandi risate in Lope, Simona e Candela.