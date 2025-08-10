Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano una tragedia sventata. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Brooke rischierà di annegare nel mare di Napoli, perdendo i sensi. Fortunatamente, Ridge si tufferà in acqua per salvarla e ci sarà un lieto fine, poiché la donna riprenderà conoscenza. Il tutto accadrà mentre lei sarà in barca con Nick, quando si verificherà un impatto con un'altra imbarcazione.

Ridge corre al porto per evitare che Brooke accetti la proposta di Nick

Le anticipazioni di Beautiful provenienti dagli Stati Uniti annunciano momenti emozionanti per alcuni dei protagonisti.

Brooke e Ridge si recheranno in Italia, precisamente a Napoli, per un viaggio d'affari. Anche Nick Marone si presenterà nel capoluogo campano, trovando una giustificazione per la sua presenza, quando in realtà il suo viaggio nasconde un unico intento: riconquistare Brooke. Nick chiederà anche a Brooke di sposarlo, lasciando quest'ultima senza parole. Tuttavia, i colpi di scena non finiranno qui: Ridge temerà che Brooke accetti la proposta di Nick e correrà al porto per scongiurare il peggio.

Ridge salva la vita a Brooke

Ridge si troverà di fronte alla barca con a bordo Nick e Brooke, e si renderà conto dell’imminente pericolo. Si verificherà un incidente tra l’imbarcazione di Marone e un’altra nave.

Nei momenti concitati, la vita di Brooke sarà in pericolo: la donna cadrà in acqua, perdendo i sensi a causa dell’impatto. Ridge si tufferà in mare per salvarla e prestarle i primi soccorsi. Il lieto fine non tarderà ad arrivare: Brooke riprenderà conoscenza, mentre Ridge le prometterà di non volersi separare mai più da lei. Al ritorno a Los Angeles, ci saranno ripercussioni a causa della svolta amorosa tra Forrester e Brooke.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eric è stato ricoverato in ospedale

Nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, sono state trattate le vicende di Eric, ancora ricoverato in ospedale. Anche Bridget e Thorne sono arrivati per stare al capezzale del loro padre, mentre Ridge si è sentito in colpa per le condizioni di salute dell’uomo.

R.J., intanto, ha ripensato a suo nonno, elogiandone le qualità e definendolo una persona dolce, sempre disponibile e pronta ad ascoltare tutti. Thorne, invece, ha avuto da ridire con i suoi familiari per non essere stato avvertito prima delle gravi condizioni di salute del padre, ma Brooke è intervenuta, precisando che era stato proprio Forrester a voler mantenere segreta la sua malattia con i suoi cari. Eric è stato poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico e, in sala operatoria, oltre a Finn, è stata necessaria anche la presenza di Bridget.