Le anticipazioni su cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda nel corso della stagione autunnale di Canale 5, rivelano che Halit si ritroverà vittima dell'inganno da parte della sua ex moglie Ender.
Dopo aver trascorso un momento di passione con il suo ex, Ender farà recapitare a Yildiz uno scatto che attesta il tradimento del suo compagno, mettendola in forte crisi.
La donna andrà furiosa da Halit dove si consumerà uno scontro particolarmente acceso: la sorella di Zeynep, ad un certo punto, si sentirà male. Una volta giunta in ospedale, scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo figlio.
Yildiz e Halit si ritrovano ai ferri corti: cosa succede nelle puntate di Forbidden Fruit dell'autunno
Halit cederà alla passione con la sua ex Ender e, intanto, prenderà in considerazione l'idea di divorziare da Yildiz ma non prima di due mesi.
Peccato che Ender non sia disposta ad attendere tutto questo tempo e deciderà di dare una accelerata al divorzio, decidendo di scattare un selfie della sua notte d'amore con Halit per poi mostrarlo a Yildiz.
In questo modo la donna verrà a conoscenza dell'effettivo tradimento da parte del suo attuale compagno con l'ex moglie e andrà su tutte le furie.
Tra i due ci sarà uno scontro infuocato, durante il quale Yildiz tirerà fuori tutta la sua rabbia nei confronti del ricco imprenditore.
Yildiz apprende di essere incinta dopo un malore
Le anticipazioni turche su cosa succederà nelle puntate di Forbidden Fruit del prossimo autunno rivelano che, durante la lite, Yildiz si sentirà male.
La donna accuserà un malore improvviso che desterà grande preoccupazione in Halit, tanto da decidere di allertare subito un'ambulanza per farla portare in ospedale.
La donna verrà sottoposta così ai dovuti accertamenti medici e, alla fine, apprenderà di essere incinta del suo primo figlio.
Il malore di Yildiz è dovuto alla gravidanza in corso: una notizia che finirà per spiazzare profondamente Halit, costringendolo a rivedere il suo piano per arrivare al tanto atteso divorzio.
L'appuntamento con Forbidden Fruit verrà ridotto nel daytime pomeridiano autunnale
In attesa di questi nuovi episodi, a partire dal mese di settembre la soap opera turca subirà delle variazioni nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.
Le nuove puntate non andranno più in onda per un'ora al giorno in daytime, bensì verranno ridotte a 30 minuti circa.
La messa in onda risulta prevista dalle 14:15 alle 14:45 circa, subito dopo Beautiful e prima dell'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, confermatissimo nel palinsesto della prossima stagione televisiva del Biscione.