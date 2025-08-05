Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo mese di settembre.
Le nuove puntate saranno ridotte per lasciare spazio all'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto quest'anno da Gianluigi Nuzzi.
I fan della serie turca incentrata sulle vicende di Bahar, quindi, dovranno fare i conti con degli episodi decisamente più brevi anche se al momento non è stata ancora scelta la collocazione ufficiale.
Cambio programmazione per La forza di una donna a settembre
La nuova programmazione di Canale 5 per il mese di settembre prevede delle variazioni importanti che riguarderanno anche l'appuntamento con La forza di una donna.
La soap risulta confermata nel palinsesto pomeridiano anche se, a differenza di quanto sta accadendo in queste settimane, non andrà più in onda in versione extra-large.
Gli episodi della serie incentrata sulle vicende di Bahar verranno drasticamente ridotti in daytime: non saranno più trasmessi per un'ora e mezza al giorno, bensì per circa 30 minuti.
La serie turca ridotta nel pomeriggio autunnale di Canale 5
Il motivo del taglio è dovuto alla riconferma di Pomeriggio 5, il talk show Mediaset che mescola attualità, cronaca nera e spettacolo quest'anno condotto da Gianluigi Nuzzi, già timoniero di Quarto Grado nel prime time di Rete 4.
Il talk show dovrebbe andare in onda a partire dalle 16:45 circa su Canale 5 ma, al momento, non si sa ancora se andrà avanti fino alle 18:45 oppure se chiuderà intorno alle 18:00 per lasciare poi spazio ai nuovi episodi de La forza di una donna in prima visione, che assicurerebbero un buon traino al game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.
La serie con Bahar, infatti, potrebbe anche essere trasmessa prima di Pomeriggio 5 e in quel caso andrebbe in onda in versione "mini", con puntate di 15-20 minuti, trasmesse subito dopo il daytime di Amici di Maria De Filippi, lo storico talent show confermato anche quest'anno con la consueta striscia quotidiana nel pomeriggio feriale.
L'inarrestabile successo de La forza di una donna nel daytime estivo
Intanto, nel palinsesto estivo di Canale 5, prosegue il boom di ascolti de La forza di una donna che continua a crescere e a convincere gli spettatori.
La puntata trasmessa lunedì 4 agosto in daytime ha sfiorato la soglia di 1,8 milioni di spettatori arrivando al 23% di share con picchi del 25% durante la messa in onda.
Dati che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di superare ampiamente l'ascolto di Estate in diretta, il talk show di Rai 1, fermo a una media del 15% di share con una media di circa 1,2 milioni di spettatori.