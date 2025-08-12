Nella seconda stagione di Forbidden fruit, le tensioni familiari raggiungeranno il culmine. Dopo aver scoperto che Alihan ha sposato Ender, Zerrin verrà colpita da un infarto che la costringerà in ospedale. Una volta ripresasi, troverà la forza per affrontare il fratello e, con parole dure, lo metterà alla porta: “Non esisti più”, segnando un punto di non ritorno nei loro rapporti.

La festa di Zeynep si trasforma in uno scandalo

Zerrin si sentirà male durante la festa che Zeynep organizzerà per ufficializzare il fidanzamento con Alihan. Conoscendo la donna, si potrebbe pensare che il suo malore sia dovuto al fatto che non vuole che il fratello sposi Zeynep, una ragazza dal ceto sociale più basso del loro.

In realtà, la verità sarà un'altra, perché durante quel pranzo succederanno delle cose imprevedibili.

L’arrivo di Ender con la rivelazione che sconvolge Zeynep

Nessuno si sarebbe mai aspettato che a quella festa arrivasse Ender, tutta vestita di bianco e con la veletta da sposa in testa, e che dichiarasse che lei e Alihan fossero diventati marito e moglie, mostrando anche il libretto di matrimonio. Tutti saranno preoccupati per Zeynep e per il suo cuore spezzato per l'ennesima volta.

Zerrin perde i sensi davanti a tutti

Tuttavia, poco dopo, l'attenzione cadrà su Zerrin, perché la donna perderà i sensi davanti a tutti. Non sembrerà un semplice svenimento, anche perché non riprenderà i sensi e tutti temeranno che la donna possa morire di lì a poco.

L'ambulanza arriverà per prestare il primo soccorso e la donna verrà portata subito in ospedale.

La diagnosi e il gelo con Alihan

Dopo un primo controllo, i medici diranno a Halit e Lila che la donna, molto probabilmente, è stata vittima di infarto. La situazione è grave e si trova in terapia intensiva. In ospedale ci sarà anche Alihan, ma Lila non vorrà avere nulla a che fare con lo zio: la madre rischia di morire per colpa sua. Nonostante ciò, Alihan, anche se in disparte, resterà al capezzale della sorella.

Zerrin è fuori pericolo, ma rinnega il fratello

Dopo diverse ore, i medici usciranno in sala d'attesa e finalmente porteranno buone notizie: Zerrin è fuori pericolo. È stata vittima di un infarto, ma grazie a un intervento di chirurgia coronarica si è risolto tutto.

Lila chiederà se può vedere la madre e il medico le darà il suo consenso, ma solo per pochi minuti.

La ragazza arriverà da Zerrin e sarà felice di vederla vigile, anche se debilitata dall'intervento a cui è stata sottoposta. Poco dopo, anche Alihan entrerà nella stanza della sorella, ma riceverà un'accoglienza molto fredda. Lei lo guarderà dritto negli occhi, dicendogli: "Per me non esisti, non hai più una sorella". Alihan sarà scosso: la sua sete di vendetta l'ha portato solamente ad allontanare le persone che ama di più.