Bahar sarà da sola con Nisan e Doruk allo chalet e correrà un grave pericolo nelle prossime puntate de La forza di una donna: Nezir, infatti, busserà alla loro porta con una decina di uomini armati.

Le anticipazioni rivelano che Sarp andrà a fare la spesa e avrà un incidente che non gli permetterà di tornare a casa. Nel frattempo, grazie a Suat, Nezir scoprirà dove si trova lo chalet e andrà subito a vendicare la morte di suo figlio. In quel momento, però, Bahar sarà da sola con i bambini e senza guardie del corpo.

Suat farà scoprire a Nezir il nascondiglio di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar si troverà in grave pericolo con i suoi bambini. Tutto avrà inizio quando Piril lascerà Sarp e andrà via dallo chalet in cui si nascondono con Bahar e i bambini. La donna non potrà sopportare i forti sentimenti di suo marito nei confronti di Bahar anche se lei non ricambierà. L'umiliazione sarà tale che Piril tenterà di farla finita e, dopo questo terribile episodio, Suat non lascerà sua figlia un minuto di più in balìa dei suoi sentimenti. L'uomo andrà a prendere Piril che lo seguirà molto volentieri e dirà addio a Sarp. Bahar implorerà Suat: "Prendi anche noi", ma lui non l'ascolterà.

La donna, quindi, resterà da sola con Nisan, Doruk e suo marito allo chalet. Nel frattempo, Piril si trasferirà all'hotel in cui Nezir farà piazzare delle cimici per sentire i discorsi e cercare di capire dove si trovi Sarp. La donna ordinerà a Munir di lasciare le guardie del corpo allo chalet perché temerà per la vita di Doruk e Nisan. Suat, tuttavia, non sarà affatto d'accordo con sua figlia e il suo ordine sarà esattamente l'opposto: ritirare le guardie dallo chalet. L'uomo non si fermerà qui, perché penserà che sia arrivato il momento buono per liberarsi una volta per tutte di Sarp. Suat non si limiterà a privare suo genero della protezione ma, sapendo delle cimici nella stanza di Piril, andrà a trovare sua figlia e farà in modo che Nezir senta che il suo nemico si trova al villaggio di Sancaklı con moglie e figli.

Nezir avrà gli occhi lucidi per la felicità: finalmente potrà vendicare la morte del suo amato figlio. L'uomo non perderà tempo e ordinerà ai suoi di organizzarsi per andare a fare giustizia.

L'incidente di Sarp dopo la spesa

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp proverà a trattenere le guardie del corpo, ma non sarà possibile. Una volta rimasto solo con la sua famiglia, l'uomo chiuderà il cancello dello chalet e telefonerà a Munir sperando in un suo aiuto, ma sia lui che Suat lo ignoreranno. Sarp si renderà conto che in casa non c'è più molto da mangiare e dovrà andare a fare la spesa. Al supermercato, Sarp vedrà le stesse pere che avrebbe dovuto portare a Bahar il giorno della caduta in mare e le comprerà.

Come era successo quattro anni prima, però, Sarp non riuscirà a portare quei frutti a sua moglie. Mentre sarà di ritorno allo chalet, infatti, l'uomo perderà il controllo dell'auto e finirà fuori strada. La macchina di Sarp rotolerà lungo un pendio per diversi metri, mentre Bahar e i bambini lo aspetteranno a casa inutilmente. Nisan e sua madre inizieranno a preoccuparsi per la lunga assenza, ma non potranno fare niente per mettersi in contatto con Sarp. Nel frattempo, Nezir e i suoi uomini arriveranno allo chalet e suoneranno il citofono. Doruk correrà verso il cancello, entusiasta e certo che Sarp sia tornato. Il bambino, però, si troverà di fronte Nezir e una decina di uomini armati.

Sarp non ha ancora riabbracciato Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha abbracciato Nisan e Doruk, ma non ha ancora rivisto Bahar. Enver, infatti, gli ha detto che sua moglie è in fin di vita e solo il trapianto di midollo potrebbe salvarla. Sarp è tornato da Piril e gli ha detto che Bahar è viva ma la sua vita è appesa a un filo e bisognerà trovare al più presto Sirin. Piril ha offerto il suo aiuto a Sarp e lo ha portato alla villa di suo padre, dove la ragazza si nasconde. Sirin ha accolto Sarp con un sorriso sarcastico e si è presa gioco di lui prima di dirgli che preferiva morire piuttosto che aiutar Bahar. A quel punto Sarp l'ha implorata e Sirin ha cambiato idea, ma ha chiesto di restare da sola con lui in cambio del midollo. Sarp ha dovuto cedere, ma ha potuto portare Sirin all'ospedale per effettuare il trapianto.