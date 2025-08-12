Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda nel corso della stagione autunnale di Canale 5 rivelano che Alihan si ritroverà a convolare a nozze con Ender, pur di portare avanti il suo piano vendicativo nei confronti di Halit.

Intanto Halit si mostrerà senza scrupoli nei confronti di Yildiz: dopo aver appreso la notizia della gravidanza e tormentato da possibili dubbi legati al fatto che lo stia prendendo in giro, deciderà di farla sottoporre con la forza a un nuovo test di gravidanza per accertarsi di come stanno realmente le cose.

Alihan convola a nozze: anticipazioni Forbidden Fruit puntate autunno

Alihan scoprirà che sua madre aveva avuto una relazione clandestina con Halit e, amareggiato, deciderà di preparare il suo piano vendicativo nei confronti del ricco imprenditore.

L'obiettivo sarà quello di togliergli la gestione dell'azienda e chiederà aiuto a Ender, ex di Halit, che conosce bene tutto il mondo che ruota intorno all'imprenditore.

Ender gli rivelerà che quando è nato Erim, lui gli ha regalato il 5% delle quote dell'azienda: sarà disposta a dargliele a patto che la sposi.

Una scelta difficile per Alihan che, sebbene sia in procinto di pronunciare il fatidico sì con Zeynep, deciderà di convolare a nozze in gran segreto con Ender, pronto a tutto pur di portare avanti la sua vendetta spietata nei confronti del ricco imprenditore.

Halit senza scrupoli nei confronti di Yildiz nelle prossime puntate di Forbidden Fruit

Le anticipazioni delle puntate autunnali di Forbidden Fruit, inoltre, rivelano che Halit scoprirà che Yildiz è in dolce attesa del loro primo bambino.

L'uomo resterà scioccato e, nei giorni successivi, scoprirà dalla sua ex Ender che in realtà la compagna lo sta prendendo solo in giro, perché in realtà non sarebbe realmente incinta.

Halit sarà senza scrupoli nei confronti di Yildiz, al punto da far arrivare a casa degli infermieri che immobilizzeranno la donna a letto per eseguire un prelievo di sangue, così da poter effettuare un nuovo test di gravidanza e in tal modo eliminare ogni tipo di dubbio.

Mediaset conferma la messa in onda della soap nella stagione 2025/2026

In attesa di questi nuovi episodi della serie turca, Mediaset ha già confermato la messa in onda di Forbidden Fruit per tutta la stagione 2025/2026.

La soap sarà regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio, dalle ore 14:15 alle 14:45 circa, prima di Uomini e donne di Maria De Filippi.

Complessivamente, quindi, saranno trasmesse tutte e sei le stagioni previste della fortunata soap che in Italia sta ottenendo una media di circa 2 milioni di spettatori fissi al giorno.