Nella seconda stagione di Forbidden Fruit, la vendetta di Alihan contro Halit porterà a un matrimonio segreto con Ender, destinato a incrinare il rapporto con Zeynep e ad accendere forti tensioni familiari. Alla scoperta della notizia, Zerrin si sentirà male e, dopo il suo malore, Lila affronterà Alihan con parole dure: "Se mamma perde la vita, è colpa tua".

Alihan pronto a vendicarsi di Halit

Alihan vorrà vendicarsi di Halit a causa di una scoperta fatta di recente: è lui il famigerato amante della madre, quello che ha sorpreso insieme a lei quando era piccolo.

Per vendicarsi vorrà portargli via l'azienda, così deciderà di fondare una società estera per comprare le sue azioni.

L'alleanza con Ender per ottenere le quote

Tuttavia, non farà solo questo. Si alleerà anche con Ender, anche lei in fase vendicativa con Halit per averla lasciata e aver sposato Yildiz. Alihan non le dirà il motivo per cui si vorrà vendicare, ma Ender sembrerà disposta a fare tutto per lui. Gli farà una proposta. Lei ha il 5% delle azioni della società di Halit, quest'ultimo le aveva regalato a Erim quando è nato e, visto che è minorenne, della gestione se ne sta occupando Ender. Se vuole entrare in possesso di quel 5%, deve sposarla.

Il matrimonio segreto e il confronto con Zeynep

Alihan valuterà diversi fattori, anche il fatto che a breve dovrebbe sposarsi. Tuttavia, alla fine, la sete di vendetta prevarrà su tutto e in gran segreto sposerà Ender. Il giorno del matrimonio, farà di tutto per parlare con Zeynep, ma la ragazza gli dirà che possono parlare a pranzo e lo inviterà in un ristorante.

Alihan non sa che quel pranzo sarà speciale, perché Zeynep vuole ufficializzare davanti a parenti e amici il loro fidanzamento. Dovrebbe essere una bella festa, che invece verrà interrotta con l'arrivo di Ender.

La rivelazione di Ender e la fuga di Zeynep

Davanti a una Zeynep attonita, Ender dichiarerà che lei e Alihan sono diventati marito e moglie, e lo farà mostrando il libretto del matrimonio.

Sconvolta, Zeynep scapperà via e non avrà nessuna intenzione di parlare con Alihan.

Zerrin si sentirà male alla notizia

Poco dopo, in sala, si consumerà l'ennesimo dramma: alla notizia che Alihan ha sposato Ender, Zerrin perderà i sensi. Non sembrerà un semplice svenimento, visto che la donna non si riprenderà, per questo verrà allertata l'ambulanza.

L'attacco di Lila ad Alihan

Halit e Lila correranno al suo capezzale, e i medici diranno loro che, da un primo controllo, potrebbe trattarsi di infarto e che la situazione è grave. Poco dopo arriverà anche Alihan, ma non riceverà un'accoglienza calorosa, soprattutto da parte di Lila, che lo allontanerà in malo modo. "Se mia madre dovrebbe morire, sappi che è solo colpa tua", dirà la ragazza in lacrime e, per la prima volta, Alihan si sentirà veramente solo.