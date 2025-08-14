Nel secondo capitolo della soap opera Forbidden fruit, Zeynep accetterà la proposta di Halit di diventare vicepresidentessa dell’azienda, decisa a vendicarsi di Alihan dopo il matrimonio di quest’ultimo con Ender. La nuova alleanza tra Halit e Zeynep cambierà gli equilibri societari.

Alihan sposa Ender per ottenere il controllo della società

Alihan la combinerà grossa sposando Ender, ma perché convolerà a nozze con lei? Per risalire al motivo bisogna fare un passo indietro, a quando Alihan ha scoperto che il famigerato amante della madre era proprio Halit.

Ha pensato subito a vendicarsi di lui e si è imposto come obiettivo quello di sottrargli lentamente l'azienda di cui sono partner.

Vuole avere la maggior parte delle quote dell'azienda e per questo ha sposato Ender, perché lei detiene il 5% delle azioni e per attribuire la gestione ad Alihan hanno dovuto per forza sposarsi. Ovviamente, questo matrimonio avrà delle conseguenze nella vita di entrambi: Alihan perderà sia Zeynep che Zerrin, mentre Erim, almeno per un po', nom vorrà avere più nulla a che fare con la madre.

Halit e Zerrin uniscono le forze contro Alihan

Intanto, Halit si chiederà perché Alihan abbia commesso una cosa del genere. Anche se quest'ultimo gli dirà che il fidanzamento con Zeynep era solo di facciata e che lui è sempre stato innamorato di Ender, ovviamente non ci crederà e capirà che ha fatto tutto questo solo per sottrargli le azioni dell'azienda.

Per questo motivo, Halit dovrà correre ai ripari e convocherà subito Zerrin, appena ripresasi dall'infarto e dall'intervento di bypass. Anche lei sarà molto arrabbiata con il fratello per quello che ha fatto, così sarà subito in combutta con Halit, decidendo di passargli la gestione delle sue azioni. Tuttavia, i due non si fermeranno qui.

Zeynep accetta subito la proposta di Halit

Convocheranno Zeynep nel loro ufficio. Halit le spiegherà il suo piano e la volontà di farla diventare la vicepresidentessa dell'azienda: visto che lui possiede la maggior parte delle quote può prendere questa decisione. Penseranno di dover lavorare per convincere la ragazza, invece lei dirà subito di sì.

"Il dolore cambia le persone", dirà Zeynep determinata a farla pagare ad Alihan per quello che le ha fatto.

L’assemblea dei soci ribalta i piani di Alihan

Alihan resterà di stucco quando, durante l'assemblea dei soci, capirà che Halit l'ha beffato: nonostante il matrimonio con Ender, non possiede la maggior parte delle quote, perché Zerrin ha deciso di far gestire le sue a Halit (fino a poco prima erano nelle mani di Alihan). Ma la cosa che lo lascerà più sbalordito sarà quando scoprirà che Zeynep è vicepresidentessa dell'azienda: capirà che anche lei vuole vendicarsi.