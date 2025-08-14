Cambio programmazione tv in autunno sulle reti Mediaset, dove si assisterà al ritorno in scena di Tradimento. La fortunata soap opera, però, non sarà più in onda di venerdì sera come è accaduto in precedenza, bensì traslocherà nel prime time del giovedì.

In daytime, invece, confermato l'appuntamento con Forbidden fruit: la soap turca ispirata a Beautiful proseguirà la sua messa in onda seppur con una durata differente rispetto a quella attuale, dato che andrà in onda per circa trenta minuti al giorno.

Tradimento lascia il venerdì sera: cambio programmazione tv autunno 2025

Il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione prevede delle novità a partire da settembre, quando è previsto il ritorno in video di Tradimento.

La soap opera con Vahide Parcin, che ha fatto appassionare una media di oltre due milioni e mezzo di appassionati, tornerà con le ultime puntate della seconda e ultima stagione, che porteranno al gran finale di sempre.

La messa in onda, però, è prevista solo nella fascia serale e non più in quella pomeridiana, cambiando anche giorno di programmazione.

In passato i vari appuntamenti serali erano stati trasmessi di venerdì ma, questa volta, Mediaset ha scelto di programmare la serie turca nel prime time del giovedì, contro le nuove fiction che andranno in onda su Rai 1, tra cui Blanca 3 con Maria Chiara Giannetta.

Il successo di Tradimento nel palinsesto di Canale 5

Nella passata stagione tv, Tradimento è stata la serie tv dei record per Canale 5, in grado di registrare ascolti in costante crescita.

La serie ha raggiunto una media di 2,4 milioni di spettatori nel daytime feriale e ha toccato quota 24% al sabato pomeriggio, con le puntate speciali di un'ora e mezza, trasmesse prima di Verissimo.

In prime time, invece, la soap opera incentrata sulle vicende di Guzide ha toccato la soglia del 16% di share, riuscendo a superare gli ascolti degli show del venerdì sera di Rai 1, tra cui Sognando Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.

Forbidden Fruit resta nella programmazione tv del prossimo autunno, ma cambia durata

Il cambio programmazione di questo autunno interesserà anche l'appuntamento con Forbidden Fruit, l'altra serie turca lanciata questa estate in daytime.

La messa in onda, dato il buon successo registrato in questi mesi, è confermata nel pomeriggio feriale di Canale 5, seppur con delle variazioni.

Mediaset rinuncerà alla messa in onda delle puntate di un'ora per trasmettere episodi brevi di soli 30 minuti al giorno, che andranno in onda dalle 14:15 alle 14:45 circa. La soap, quindi, si ritroverà a dover fare da traino all'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi.