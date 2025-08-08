Nella seconda stagione della soap opera Forbidden fruit, Alihan vedrà crollare le sue certezze quando un dettaglio riporterà alla mente un doloroso episodio d’infanzia. La verità che emergerà sarà sconvolgente: Halit è stato l’amante di sua madre.

La diffidenza di Alihan verso l’amore

Fin dalle prime puntate, Alihan è apparso come uno che non crede tanto nell'amore, ma il sentimento per Zeynep l'ha portato a percorrere la direzione opposta. Tuttavia, perché si è sempre presentato in maniera ostile non pronto a prendersi le sue responsabilità? Tutto è avvenuto a causa della madre.

L’episodio che ha segnato l’infanzia di Alihan

Un giorno, dopo essere rientrato a casa da scuola, Alihan ha trovato in salotto un orologio molto prezioso, con un'incisione particolare sulla cassa. Spinto dalla curiosità, è salito al piano di sopra, trovando la madre in déshabillé e notando da dietro la porta un uomo intento a rimettersi la camicia. Alihan ha capito che la madre aveva tradito il padre e da quel giorno non ha creduto più nell'amore.

La proposta di matrimonio a Zeynep

Tuttavia, le cose ben presto cambieranno. Alihan si renderà conto di non poter vivere senza Zeynep e le chiederà pure di diventare sua madre. Passeranno tanti momenti in famiglia, soprattutto quando Yildiz scoprirà di essere incinta.

Un sera, Alihan e Zeynep saranno a cena a casa di Halit e quest'ultimo si confiderà con Alihan del fatto che Erim non abbia preso bene la notizia del nuovo bambino in arrivo.

"È in un'età molto complicata", gli dirà Alihan, ma Halit è sicuro di una cosa: farà di tutto per non far sentire Erim "abbandonato". Proprio in quel momento, il ragazzino si avvicinerà dal padre e Alihan, e insieme parleranno del compleanno di Erim, che ormai è alle porte. "Vuoi una festa qui in casa?", chiederà Halit ed Erim risponderà di sì.

Alihan riconosce l’orologio di Halit

Alihan e Halit si accorderanno per vedersi nell'ufficio di quest'ultimo il giorno seguente. Appena Alihan giungerà, noterà un orologio molto prezioso sulla scrivania di Halit.

"È questo cos'è?", gli chiederà e Halit gli spiegherà che quello è l'orologio che ha comprato con i suoi primi risparmi: "Credo che sia arrivato il momento di passarlo a Erim".

Incuriosito dall'oggetto, Alihan lo prenderà in mano per guardarlo meglio, ma si accorgerà di una cosa. Quell'orologio è identico a quello che indossava l'amante della madre, ma non solo: sulla cassa c'è incisa la stessa frase. Alihan resterà sorpreso: l'amante della madre era proprio Halit. Tuttavia, non sarà solo quella cosa a farlo rabbrividire: perché Halit, così facendo, è andato a letto con sua suocera, visto che è stato sposato con la sorella di Alihan, Zerrin.