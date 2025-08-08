Nelle puntate della soap tv La forza di una donna dal 18 al 22 agosto Bahar finalmente riuscirà a ricevere delle buone notizie dalla dottoressa Jale, che la tiene in cura in questo periodo difficile della sua vita.

La protagonista femminile, infatti, scoprirà che è stato trovato un donatore compatibile per il suo midollo e finalmente potrà sottoporsi al delicato intervento che le permetterà così di riprendere in mano le redini della sua vita.

Hatice ed Enver pronti per il divorzio: cosa succede ne La forza di una donna dal 18 al 22 agosto

Il clima tra Enver e Hatice continuerà a non essere dei migliori.

I due, questa volta, avranno un'accesissima lite vicino all'ospedale dove si trova ricoverata Bahar, ancora sospesa tra la vita e la morte per la sua grave malattia del sangue.

Enver e Hatice si scontreranno duramente in presenza di Jale e, questa volta, saranno entrambi pronti a procedere con il divorzio. Jale cercherà di farli ragionare e convincerli a non prendere decisioni affrettate, di cui poi potrebbero pentirsi.

Bahar scopre che potrà essere operata nei prossimi episodi

Jale darà finalmente una buona notizia ai genitori di Bahar, svelando loro che finalmente sono riusciti a trovare un donatore compatibile per il trapianto di midollo, tanto atteso dalla donna.

Saranno Hatice ed Enver a dare la lieta notizia a Bahar che, incredula, scoprirà che finalmente potrà essere operata.

Grazie a questa operazione, i medici le assicureranno che tornerà alla sua vita di sempre.

Al settimo cielo per la lieta notizia, Bahar si metterà subito al telefono per avvertire Yeliz e Ceyda, pronta a festeggiare per l'imminente trapianto che dovrà affrontare a breve.

Nessuno stop estivo per La forza di una donna nel daytime di Canale 5

L'appuntamento con La forza di una donna sarà l'unico a non fermarsi mai in questo periodo clou dell'estate. La soap opera turca andrà in onda regolarmente per tutto il mese di agosto in prima visione assoluta, compreso il giorno di Ferragosto.

Alle ore 17:15, infatti, sarà trasmessa la consueta puntata extra-large di un'ora e mezza mentre non ci sarà spazio per i nuovi episodi di Forbidden Fruit, Io sono Farah e If you love. Le tre soap turche saranno sospese dalla programmazione di Ferragosto, sostituite dalle 14:10 alle 17:15 dalla messa in onda di due film sentimentali.