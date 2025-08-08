Non si placano le voci su una delle coppie più discusse delle ultime stagioni di Uomini e donne. Deianira Marzano ha confermato i rumor che circolano sul web da giorni: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sarebbero in crisi e, soprattutto, lei avrebbe il morale a terra. I diretti interessati, però, continuano a tacere sul loro rapporto, nonostante i gossip e l’insistenza dei fan.

Nuove indiscrezioni sulla coppia

La storia tra Gianmarco e Cristina è al capolinea? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da giorni, soprattutto da quando l'ex tronista è stato a Salerno, ma ha dormito in albergo da solo e non a casa della fidanzata.

I ragazzi non hanno ancora rilasciato dichiarazioni su quello che starebbe accadendo tra loro né una conferma né una smentita alle voci che li vorrebbero in crisi a quasi tre mesi dalla scelta davanti alle telecamere.

In queste ore, ci ha pensato Deianira Marzano a dare qualche aggiornamento sulla coppia e sul gelo che sarebbe calato tra loro nell'ultima settimana.

"Confermo: crisi nera tra Gianmarco e Cristina. Lei appare molto giù e il loro rapporto sembra attraversare un momento difficile", ha scritto l'esperta di gossip in una storia che ha postato su Instagram.

La segnalazione su Cristina e un ragazzo

Sempre in queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e condiviso una nuova segnalazione su Cristina.

Secondo quanto si vocifera sul web, la corteggiatrice di Uomini e donne passerebbe molto tempo con un ragazzo che, però, non apparirebbe mai al suo fianco nelle foto che vengono postate sui social.

C'è chi ipotizza che questo potrebbe essere uno dei motivi della presunta crisi tra Cristina e Gianmarco, ma il silenzio dei diretti interessati non dà la possibilità di capire cosa sta succedendo davvero tra loro.

La ricerca di privacy dopo il programma

Gianmarco e Cristina sono fidanzati da quasi tre mesi, e in questo breve periodo si è parlato spesso di momenti di crisi che avrebbero vissuto.

Il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne non sono sempre insieme, anzi, la maggior parte dei weekend scelgono di trascorrerli ognuno con i propri amici e questo alimenta i dubbi di chi pensa che tra loro non durerà.

Si contano sulle dita di una mano le dediche che Gianmarco e Cristina si sono scambiati sui social da quando sono una coppia e anche questo è abbastanza insolito, se paragonato al comportamento di tutti gli altri protagonisti del dating show.

I fan sono in attesa di sapere la verità dai diretti interessati, che però al momento non sembrano intenzionati a condividere dettagli del loro privato con persone che li conoscono solo tramite uno schermo.