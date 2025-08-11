Halit Argun si troverà in una situazione imbarazzante durante la festa per l'inaugurazione della nuova casa visto che si troverà a dover respingere le avance di Defne , sua ex amante ai tempo in cui era sposato con Ender. E ciò che succederà nella puntata della soap Forbidden Fruit in onda nel pomeriggio di mercoledì 13 agosto ed in cui si vedrà anche Zehra perdere l'equilibrio e finire in mare.

Halit respinge le avance di Defne: anticipazioni del 13 agosto

La nuova casa di Halit e Yildiz Argun verrà inaugurata con una grande festa a cui presenzieranno gli amici e gli affetti più cari dei padroni di casa, tra i quali ci sarà Defne, nuova amica di Yildiz ed ex amante di Halit ai tempi in cui lui era sposato con Ender.

La donna, durante la festa, cercherà un approccio con Halit ma lui respingerà le sue avance dicendole chiaramente di non aver nessuna intenzione di tradire la giovane moglie Yildiz. I due per poco, non verranno sorpresi in atteggiamenti equivoci da Zeynep . Alla festa non parteciperà Lila che, di nascosto dal padre, uscirà con una sua amica per viversi una serata in spensieratezza.

Zehra perde l'equilibrio e finisce in mare durante la festa

Durante la serata ci sarà un incidente che fortunatamente non avrà conseguenze gravi. Protagonista di questa brutta avventura sarà Zehra la quale, dopo essere stata leggermente urtata da uno dei presenti, perderà l'equilibrio cadendo in mare. Gli invitati andranno nel panico ma tutti si calmeranno quando capiranno che Zehra sta bene.

Zeynep invece, dopo essere tornata alla Falcon Airlines come assistente di Cem, dovrà sopportare le continue battute di Caner, suo vicino di scrivania. Entrerà infine in scena il personaggio di Kemal, giunto a Istanbul, in cerca di Ender. Nelle puntate successive, si scoprirà che Kemal è arrivato in città per vendicarsi di Yildiz, con la quale è stato sposato, seppur per meno di 24 ore, anni prima. Ender non si lascerà sfuggire l'occasione per allearsi con lui contro Yildiz.

Continua il successo di Forbidden Fruit: la soap raggiunge il 22% di share

Con una media di 2 milioni di telespettatori a puntata e uno share che ha raggiunto punte del 22% di share, Forbidden Fruit si è guadagnato il titolo di soap estiva più amata dal pubblico di Canale 5.

La serie, che ha debuttato il 30 maggio scorso, occupando la fascia pomeridiana lasciata libera da Tradimento e Uomini e donne, è riuscita in poco tempo ad entrare nel cuore dei telespettatori, proprio come avevano fatto in precedenza altre serie turche come Endless Love o Tradimento. Forte di questo successo, Mediaset ha deciso di confermare Forbidden Fruit anche nel palinsesto autunnale: a settembre, in concomitanza con il ritorno di Uomini e donne la soap turca andrà in onda dalle 14:15 alle 14:45.