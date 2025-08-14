Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal prossimo 24 agosto, giorno in cui la domenica pomeriggio verrà nuovamente rivoluzionata. Dopo il finale della prima stagione di Viola come il mare, Mediaset sospenderà la fiction con Can Yaman, di cui non sarà trasmessa la seconda stagione. Al suo posto spazio all'arrivo di If you love, la serie turca sentimentale che andrà in onda con un episodio singolo nel daytime pomeridiano, a partire dalle ore 14:30 circa.

Cambio programmazione per If you love: la soap turca prevista anche di domenica pomeriggio

Tra i titoli lanciati da Mediaset in questa stagione estiva spicca If you love, una nuova serie dai toni leggeri che dopo aver riscosso un buon successo in streaming su Mediaset Infinity, ha conquistato anche il pubblico della tv generalista.

Attualmente è in onda con un doppio episodio quotidiano nel daytime di Canale 5, prendendo il posto della soap Io sono Farah con Demet Ozdemir, sospesa dalla programmazione per la sosta estiva.

A partire da 24 agosto, però, Mediaset ha scelto di programmare i nuovi episodi di If you love anche nel pomeriggio domenicale.

Stop per Can Yaman nel daytime domenicale di Canale 5 dal 24/08

Subito dopo le puntate inedite di Beautiful, previste a partire proprio dal 24 agosto dopo uno stop di diverse settimane, non ci sarà spazio per le repliche della seconda stagione di Viola come il mare. I vertici del Biscione, nonostante i buoni ascolti registrati dalla fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, hanno preferito stoppare il prodotto.

Alle ore 14:30, quindi, andrà in onda una nuova puntata della soap con protagonisti Leyla e Ates, seguita alle 15:30 da un film sentimentale del ciclo Rosamunde Pilcher, che farà da traino all'appuntamento inedito con la serie turca Innocence, confermata alle ore 17:50 circa, prima di Sarabanda.

Composta da un totale di circa 40 episodi, la serie terminerà la sua messa in onda entro i primi di settembre per lasciare spazio alle altre soap della rete, tra cui Io sono Farah e La forza di una donna, confermate anche nella stagione autunnale di Canale 5.

Il grande successo Auditel di If you love nel pomeriggio estivo di Canale 5

Intanto, gli ascolti della serie turca in questo mese di agosto si stanno rivelando eccezionali nella fascia del pomeriggio feriale.

La media del doppio appuntamento risulta essere di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che ha raggiunto anche la soglia del 22%.

La soap ha toccato anche picchi del 24% durante la messa in onda, riuscendo a tenere accese la fascia pomeridiana in assenza del collaudato Uomini e donne di Maria De Filippi, previsto da metà settembre in tv.