Le anticipazioni della soap opera Innocence annunciano nuovi colpi di scena. Nella puntata che andrà in onda sabato 30 agosto alle ore 17:45 su Canale 5, Ilker scomparirà nel nulla. Ela, intanto, riuscirà a recuperare la memoria e comunicherà ai genitori la bella notizia.

Ilker fa perdere le sue tracce

Le vicende legate alla relazione tra Ilker ed Ela continueranno a tenere banco e, tra intrecci e sotterfugi, sarà necessario chiarire chi ha aggredito la stagista. Gli occhi saranno quindi puntati su Ilker e sulla sua consorte, l’influencer Irem. Ci sarà però un colpo di scena proprio pochi momenti prima della nuova udienza in tribunale.

Nella puntata che verrà trasmessa il 30 agosto, infatti, Ilker non si presenterà al processo, scomparendo nel nulla e facendo perdere le sue tracce.

Ela comunica ai genitori che le è tornata la memoria

Nel frattempo, Ela si riprenderà poco alla volta dopo la terribile aggressione subita, ma non sarà tutto. Le anticipazioni della soap turca, infatti, annunciano un dettaglio che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola, sia per quanto riguarda il processo, sia perché potrebbe causare uno scossone nelle vite dei protagonisti. Spazio quindi all’importante comunicazione che Ela farà ai suoi genitori, Bahar e Tolga: le è tornata la memoria. I coniugi Yuksel verranno così a sapere che la loro figlia ricorda tutto ciò che le è accaduto nei momenti terribili dell’aggressione.

Tuttavia, non è stato ancora chiarito se proprio nell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 30 agosto emergerà tutta la verità sulla notte in cui Ela è stata scaraventata fuori da un’auto in corsa o se bisognerà attendere gli episodi successivi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ela ha perso la memoria

Nelle precedenti puntate di Innocence, Ela ha intrapreso una relazione con il suo datore di lavoro, Ilker Ilgaz. La situazione in azienda si è complicata su diversi fronti: il pericolo che i due amanti venissero visti da qualcuno e la presenza del padre di Ela sul posto di lavoro. Quest’ultimo, intanto, nasconde alcuni segreti alla sua famiglia, poiché ha una relazione clandestina con la collega Banu.

Il signor Yuksel è stato anche visto da sua figlia mentre si scambiava effusioni con l’amante, ma Ela non ha rivelato nulla a sua madre riguardo al tradimento di Tolga. Poco dopo questo evento, Ela è stata scaraventata fuori dall’auto di Ilker ed è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Bahar ha subito puntato il dito contro Ilker, che è finito in carcere, ma durante il processo sono emersi nuovi elementi che hanno portato Irem a finire dietro le sbarre per l’aggressione ai danni della diciannovenne. Intanto Ela ha perso la memoria e non ha potuto dare chiare indicazioni su quanto le è accaduto.