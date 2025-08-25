Dopo mesi di indiscrezioni, Jannik Sinner ha scelto uno dei momenti più importante della stagione tennistica per aprirsi al pubblico. Alla vigilia degli US Open di New York, il tennista altoatesino ha confermato: “Sì, sono innamorato”. Una dichiarazione breve ma significativa, che ha messo fine ai rumor sulla sua relazione con la modella danese Laila Hasanovic, rendendola di fatto ufficiale.

Con il suo consueto riserbo, Sinner ha comunque subito precisato che la vita privata rimane fuori dal campo, ma il sorriso con cui ha risposto ai giornalisti ha detto tutto.

Laila Hasanovic, la donna che ha conquistato Sinner

Classe, eleganza e una forte presenza sui social: Laila Hasanovic (nata a Copenaghen l'8 novembre del 2000 da una famiglia di origini bosniache) è la giovane modella che ha rubato il cuore del numero uno del tennis mondiale. Le prime voci sulla relazione erano iniziate tra maggio e giugno, quando la coppia era stata avvistata a Copenhagen. Successivamente, Laila è apparsa sugli spalti di Wimbledon, dove Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in finale a metà luglio.

Dopo quel successo, il campione era "sparito" dai radar e si era parlato di una vacanza romantica lontano dai riflettori, proprio in compagnia della sua nuova compagna.

Discrezione e complicità: la forza della coppia

La storia tra Jannik Sinner e Laila è segnata da un equilibrio perfetto tra discrezione e complicità. Se da una parte lui ha sempre difeso la propria privacy, dall’altra lei è riuscita a rispettare questo bisogno di riservatezza, condividendo solo piccoli indizi sui social senza mai esporsi troppo.

Questo stile sembra essere parte del segreto che tiene saldo il legame, in un mondo – quello sportivo – spesso dominato da gossip e riflettori invadenti.

Jannik Sinner tra amore e passioni personali

Non solo tennis e amore: durante la conferenza a New York, Jannik Sinner ha svelato anche un lato inedito della sua personalità. Per rilassarsi, infatti, costruisce modelli Lego, un passatempo che lo aiuta a staccare la mente tra un match e l’altro e a ritrovare la concentrazione.

Un dettaglio che mostra come il campione riesca a mantenere l’equilibrio tra la pressione del circuito e la sua vita privata.

Sinner verso gli US Open

Archiviato il problema fisico che lo aveva costretto al ritiro contro Alcaraz nella finalissima di Cincinnati, Jannik Sinner è intanto pronto a tornare protagonista sul cemento americano. Martedì 26 agosto affronterà quindi il ceco classe '97 Vit Kopriva nel proprio match d'esordio agli US Open 2025.