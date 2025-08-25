Uomini e donne tornerà in onda lunedì 22 settembre, ma le registrazioni della nuova edizione cominceranno molto tempo prima. Come ha confermato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le prime riprese dopo le vacanze si svolgeranno martedì 26 e mercoledì 27 agosto: in quei giorni sarà presentato il cast, dai ragazzi che si accomoderanno sul trono ai componenti del parterre Over.

La data d'inizio delle registrazioni

Manca pochissimo all'inizio delle riprese della nuova edizione di Uomini e donne: dopo circa quattro mesi, infatti, gli studi Elios riapriranno i battenti martedì 26 agosto e ospiteranno un cast in parte rinnovato.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, anche giovedì 27 è prevista un'altra registrazione, quindi Maria De Filippi condurrà per due giorni consecutivi puntate che poi saranno trasmesse in televisione a partire dal 22 settembre.

La curiosità dei fan è quasi tutta per i ragazzi che si accomoderanno sull'ambita poltrona rossa, ovvero sui tronisti che cercheranno l'anima gemella nella prima parte della stagione.

In questi primi appuntamenti dovrebbero essere presentati anche le dame e i cavalieri del parterre Over, che dovrebbero essere un mix di "veterani" e new entry.

L'indiscrezione su Flavio di Temptation Island

Anche se manca ancora l'ufficialità, da giorni sul web circola la notizia che uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne sarà il tentatore Flavio Ubirti.

La redazione avrebbe scelto il 24enne di origini toscane per animare il trono Classico nella prima parte della stagione 2025/26, ma i fan sono quasi certi che non sarà l'unico volto noto ad accomodarsi sulla poltrona rossa.

Al termine della registrazione del 26 agosto, dunque, trapeleranno i nomi dei tronisti del cast, che dovrebbero essere quattro in tutto.

Il ritorno di Gemma dopo un'estate al lavoro

Stando a quello che si legge sul web a poche ore dall'inizio della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e donne, Gemma sarebbe stata riconfermata nel parterre per il sedicesimo anno consecutivo.

In questi giorni, però, la dama è stata al centro dell'attenzione per un motivo che esula dal ruolo che ricopre nel dating-show: come ha documentato il settimanale Nuovo, quest'estate Galgani ha servito ai tavoli di un caffè di Torino e molti clienti l'hanno descritta come una cameriera attenta e gentile.

Tra i fan c'è chi è curioso di scoprire se si parlerà di questo nelle prime puntate della stagione, se magari Tina sceglierà di punzecchiare la sua storica antagonista sul lavoro che ha fatto durante le vacanze per arrotondare nonostante la sua età (ha compiuto 75 anni lo scorso gennaio).