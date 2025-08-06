La notte nel cuore cambia programmazione nel prime time estivo di Canale 5. La soap opera che sta appassionando una vasta fetta di spettatori osserverà un turno di stop, in occasione del periodo clou di Ferragosto.

Una pausa di due settimane in attesa che arrivi domenica 24 agosto, quando le nuove puntate saranno nuovamente trasmesse nel prime time di Canale 5.

Scatta la sospensione per La notte nel cuore nel prime time di Canale 5

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset continuerà a subire delle modifiche nel corso delle prossime giornate, complice la decisione di sospendere la messa in onda della soap opera La notte nel cuore, che sta brillando dal punto di vista Auditel in prime time.

I nuovi episodi non troveranno ulteriormente spazio in palinsesto nelle serate di domenica 10 e 17 agosto, quando saranno sostituiti da alcuni film turchi che terranno compagnia al pubblico nella fascia di prime time.

Una decisione dettata dalla volontà di non sprecare episodi in un periodo clou della stagione estiva, in cui la maggior parte degli spettatori potrebbero non essere collegati davanti alla televisione per seguire le nuove vicende dei vari protagonisti della serie turca.

Mediaset cambia la programmazione de La notte nel cuore: la soap riparte dal 24 agosto

Inizialmente si era optato per un ritorno entro fine agosto o i primi di settembre ma, all'ultimo momento, Mediaset ha deciso di puntare sulle nuove puntate della soap opera già a partire da domenica 24 agosto.

È questa la data scelta per la messa in onda della prima puntata de La notte nel cuore dopo la pausa estiva: la soap riprenderà la sua consueta programmazione nella fascia serale, pronta a tener compagnia al suo pubblico con nuovi intrighi e colpi di scena.

L'appuntamento con la serie turca, poi, resta confermato in prime time per tutta la stagione autunnale di Canale 5, sfidando le nuove puntate della fiction Cuori 3, che andrà in onda sempre di domenica sera su Rai 1.

Gli ascolti della soap turca di Canale 5 superano quelli della replica di Rai 1

Intanto, anche l'ultima puntata della soap opera trasmessa domenica 3 agosto prima della pausa estiva di due settimane ha registrato ascolti positivi su Canale 5.

Con una media di oltre 1,8 milioni di spettatori e uno share che ha superato il 17,50%, La notte nel cuore ha ampiamente battuto e superato l'ascolto in replica di Imma Tataranni, complice anche l'ottimo traino lasciato da La ruota della fortuna, seguita da oltre quattro milioni di spettatori in access prime time. La fiction di Rai 1 con Vanessa Scalera, invece, si è fermata sulla soglia del 15% di share.