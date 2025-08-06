Yildiz, nella seconda stagione di Forbidden Fruit, avrà un malore improvviso dopo un acceso scontro con il marito Halit, al termine del quale verrà visitata da un medico.

Yildiz scoprirà così di essere incinta, lasciando Halit senza parole.

Intanto, Zeynep soffrirà per Alihan, soprattutto dopo aver scoperto che il suo ex ha iniziato a frequentare Hira.

Halit sconvolto: cosa succede nella seconda stagione di Forbidden Fruit

Yildiz scoprirà grazie a una foto il tradimento di Halit con la sua ex, Ender. Yildiz affronterà Halit: tra i due nascerà un'accesa discussione, al termine della quale la donna avrà un malore improvviso, che richiederà l'intervento immediato di un medico.

Dopo i controlli, Yildiz scoprirà di essere incinta: una notizia che lascerà senza parole Halit, dal momento che l'uomo stava progettando di chiedere il divorzio e interrompere così il loro matrimonio.

Zeynep sofferente per amore

Zeynep sarà sempre più sofferente per la fine della sua relazione con Alihan e si renderà conto di dover intervenire al più presto per evitare il peggio. La donna sarà pronta a confessargli i suoi veri sentimenti, tanto da decidere di presentarsi a casa sua.

Tuttavia, quando busserà alla porta, sarà Hira ad aprirle indossando una camicia di Alihan: un duro colpo per Zeynep, convinta ormai che il suo ex l’abbia dimenticata e abbia voltato pagina.

La soap Forbidden Fruit proseguirà per tutto l'autunno in prima visione assoluta

Una seconda stagione che gli spettatori italiani di Forbidden Fruit avranno modo di vedere per intero nella fascia pomeridiana di Canale 5. Mediaset, dopo il buon successo Auditel registrato dalla soap in queste settimane estive, ha già scelto di confermarla per tutta la prossima stagione autunnale, puntando su una programmazione quotidiana stabile.

I nuovi episodi andranno in onda dal lunedì al venerdì nello slot 14:15–14:45, subito dopo l'appuntamento con Beautiful e prima di Uomini e Donne, mantenendo così una continuità nella narrazione pomeridiana.