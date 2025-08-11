In questi giorni si è creato un intreccio particolare tra Un posto al sole e Tale e Quale Show quando Carlo Conti ha annunciato il nuovo cast del suo programma rivelando che tra i partecipanti ci sarebbe stato anche Samuele Cavallo, volto noto ai fan di Upas per il personaggio di Samuel Piccirillo. Non è tutto però, perché accanto a lui potrebbe arrivare anche un altro nome iconico della soap partenopea, Nina Soldano, conosciuta dal pubblico per l’interpretazione di Marina Giordano.

La sua possibile partecipazione è però accompagnata da un piccolo giallo legato a una polemica sollevata da Nadia Rinaldi.

Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web e acceso un dibattito che avrebbe spinto Carlo Conti e la produzione a valutare un’idea inedita per dare una risposta alle critiche.

Tale e Quale Show verso la novità degli “imitatori per una notte”

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Carlo Conti starebbe valutando l’introduzione a Tale e Quale Show di una nuova figura, quella degli imitatori per una notte. Un’idea simile a quella già sperimentata da Ballando con le Stelle con i ballerini per una notte, che permetterebbe al programma di ospitare artisti pronti a esibirsi sul palco in una sola occasione.

Questa novità, oltre a nascere dalla volontà di portare un tocco di innovazione, sarebbe pensata anche per stemperare una piccola polemica scoppiata nei giorni scorsi e che ha coinvolto Nadia Rinaldi, Serena Grandi e Nina Soldano, protagoniste amate del cinema e della televisione italiana.

La polemica di Nadia Rinaldi e la solidarietà di Nina Soldano

Tutto è iniziato con lo sfogo di Nadia Rinaldi, che sui social ha espresso la sua delusione per essere stata esclusa dal programma, criticando la produzione di organizzare provini solo per dare un’impressione di trasparenza.

Le sue parole hanno fatto il giro del web e hanno raccolto il sostegno di volti noti della televisione. Tra questi, Serena Grandi che ha commentato, affermando che Nadia Rinaldi aveva ragione e che alla fine è sempre lo stesso “circolino” a girare. Sulla stessa linea si è espressa anche Nina Soldano, che ha sottolineato come certe dinamiche siano sempre esistite ma ora abbiano raggiunto livelli davvero esagerati.

In realtà, tra le tre, l’unica ad aver sostenuto un provino per Tale e Quale Show è stata proprio Nadia Rinaldi, mentre Serena Grandi e Nina Soldano non avevano mai preso in considerazione questa possibilità fino a oggi.

Se la notizia venisse confermata, Carlo Conti metterebbe a tacere le polemiche e porterebbe una ventata di novità al programma alimentando l’interesse del pubblico.

Il nuovo cast: c'è anche Samuel di Un posto al sole

La nuova edizione di Tale e quale show è prevista per venerdì 26 settembre, in prima serata su Rai 1. Alla guida ci sarà ancora una volta Carlo Conti, ormai presenza insostituibile del programma, affiancato dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Sui canali social ufficiali è arrivata anche l’annuncio del nuovo cast che animerà il palco tra trasformazioni spettacolari e interpretazioni indimenticabili. A sfidarsi, regalando al pubblico canore imitazioni e momenti di spettacolo puro, ci saranno Samuele Cavallo, direttamente da Un posto al sole e poi Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.