La madre di Santos arriverà a La Promessa nelle prossime puntate, ma Ricardo si rifiuterà di parlare con lei.

Ana si presenterà nell'ufficio di Ricardo per chiarirsi con lui. L'uomo sarà a dir poco sconvolto nel rivedere sua moglie, i suoi sentimenti saranno ancora più confusi, ma la manderà via. Quando Santos vedrà sua madre le chiederà di passare mezza giornata con lui, ma lei rifiuterà anche una passeggiata con lui, spezzandogli il cuore.

Ricardo e Ana: due versioni diverse

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ricardo sarà protagonista nelle prossime puntate, perché il passato tornerà a bussare alla sua porta.

Tutto avrà inizio quando Santos scoprirà che sua madre è viva e andrà a cercarla. Il ragazzo non troverà delle risposte certe alle sue domande, ma sarà ancora più confuso dopo l'incontro con sua madre. Ana, infatti, gli racconterà che Ricardo era un mostro e lei è stata costretta a scappare dei suoi maltrattamenti. Per giustificarsi con Santos, inoltre, la donna dirà che Ricardo non le ha permesso di portare suo figlio con sé, minacciando di togliere la vita a entrambi. Il ragazzo tornerà al palazzo covando rancore nei confronti di Ricardo che continuerà a ripetergli che sua madre li ha abbandonati per rifarsi una famiglia con suo zio. Non sapendo a chi credere, Santos chiederà a Ricardo un confronto a tre con Ana, in modo da capire finalmente chi dei due sta mentendo.

Il maggiordomo, tuttavia, rifiuterà la proposta di suo figlio, spiegando che Ana continuerebbe a mentire spudoratamente anche se ci fosse un confronto diretto. La scelta di Ricardo sarà presa male da Santos che non farà altro che dubitare di lui, ma anche Romulo e Pia saranno perplessi. Solo dopo alcuni giorni, Ricardo ammetterà il vero motivo del suo rifiuto: teme di amare ancora Ana. Questa verità farà scoppiare in lacrime Pia che inevitabilmente si allontanerà da Ricardo.

Santos deluso dalla visita di sua madre

Nelle prossime puntate de La Promessa, Romulo proverà a parlare ancora con Ricardo e gli dirà che Pia ha sofferto molto a causa delle sue parole. Il maggiordomo sarà molto dispiaciuto, ma non potrà negare la sua grande confusione sentimentale.

La conversazione dei due amici sarà interrotta dall'arrivo di un'ospite inaspettata: Ana, infatti, si presenterà nell'ufficio di Ricardo, pronta a chiarire. La reazione del maggiordomo sarà di grande sorpresa, ma anche molto ostile, tanto che chiederà alla donna di andare via al più presto. Mortificata, Ana accontenterà Ricardo, ma incontrerà Santos all'ingresso del palazzo. Il ragazzo sarà molto felice di rivedere sua madre e le chiederà di restare con lui almeno per quel giorno. L'entusiasmo di Santos sarà spento da Ana che rifiuterà persino di andare a fare una passeggiata con lui. Il ragazzo capirà che c'è lo zampino di Ricardo e continuerà a pensare che suo padre sia un mostro. La visita di Ana sconvolgerà anche Pia che sarà convinta che sia stato Ricardo a invitare sua moglie.

I dubbi di Santos e la vicinanza di Petra

Nelle puntate in onda in Italia, Santos è ancora lontano dalla verità su sua madre. Il ragazzo ha dei dubbi solo sulla causa della scomparsa della donna ed è convinto che Ricardo non gli abbia detto tutta la verità. Parlando con Romulo, infatti, il maggiordomo ha affermato che sua moglie è morta di tubercolosi. A Santos, però, Ricardo ha sempre detto che sua madre ha perso la vita a causa di un'appendicite. Disperato, quindi, Santos ha chiesto l'aiuto di Petra, la quale gli ha assicurato che prima o poi arriveranno a fare chiarezza sul passato della sua famiglia.