Nei nuovi della Soap Tv Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, la relazione tra Yildiz e Halit entrerà improvvisamente in crisi. L'uomo d’affari, non appena apprenderà che sua moglie in passato era sposata con Kemal, deciderà di divorziare da lei.

Kemal stringe un’alleanza con Ender per vendicarsi dell’ex moglie Yildiz

Dopo essere giunto a Istanbul, Kemal si alleerà con Ender per vendicarsi dell’ex moglie Yildiz, la quale in passato l’ha lasciato subito dopo le nozze per diventare ricca. L’obiettivo di Kemal e di Ender sarà quello di far finire il matrimonio tra Halit e Yildiz.

A quel punto, Kemal riuscirà a diventare l'autista personale di Erim, il figlio minore di Halit, grazie a Ender. Con il passare dei giorni, Kemal si conquisterà la fiducia di Halit e si scambierà diversi baci appassionati con Yildiz.

Successivamente, Kemal si licenzierà, facendo credere al signor Argun di dover tornare a Bursa. Mentre Yildiz tirerà un sospiro di sollievo, Ender si sentirà tradita da Kemal, per non aver portato a termine il loro piano.

Halit su tutte le furie, Yildiz decisa a riconquistare il marito

Ben presto, Kemal sorprenderà Halit durante una sua festa, dicendogli di essere il nuovo investitore della sua società. Sempre durante l’evento, Kemal rivelerà al suo socio di essere stato sposato con Yildiz, facendolo andare su tutte le furie.

Deluso dal comportamento della moglie, per non essere stata sincera con lui, Halit le comunicherà di aver deciso di divorziare. Tuttavia, per non scatenare l’ennesimo scandalo, il ricco imprenditore chiederà a Yildiz di non far sapere a nessuno della loro crisi coniugale. Per concludere, oltre a voler scoprire come abbia fatto il suo ex marito Kemal a diventare così ricco, Yildiz sarà determinata a far cambiare idea ad Halit.

Riepilogo sul finto rapimento di Yildiz

Dopo non essere stata difesa dal marito Halit dall’ennesima provocazione di Ender, Yildiz ha lasciato la villa e ha deciso di divorziare. Non appena è tornata nel suo vecchio appartamento, in preda alla disperazione totale, la ragazza ha chiesto a sua sorella Zeynep di tornare dagli Stati Uniti per starle vicino.

Dopo aver firmato le carte del divorzio, Yildiz è stata portata via da alcuni uomini, ma su uno yacht ha scoperto che a organizzare il finto rapimento è stato Halit per non rinunciare a lei. Il ricco uomo ha strappato i documenti per il divorzio e ha proposto a Yildiz di fare una luna di miele per ripartire da zero.