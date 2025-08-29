Le anticipazioni sull'ultima puntata di Tradimento rivelano che per Guzide arriverà il momento di conoscere la verità sul figlio biologico.

Dopo settimane trascorse a cercare di ricostruire il suo passato, scoprirà l’inganno del marito Tarik: è stato lui a scambiare il vero figlio con Oylum, per evitare che dovessero prendersi cura di quel bambino affetto da gravi malformazioni.

Di qui la decisione di Guzide di mettersi sulle tracce del figlio, ma, nel finale, dovrà affrontare una scoperta amara: suo figlio non c'è più.

Guzide scopre l'inganno di Tarik sul vero figlio biologico: anticipazioni Tradimento ultima puntata

Con il finale di Tradimento, Guzide riuscirà a rimettere insieme i cocci del suo passato e verrà a conoscenza di cosa è accaduto un po' di anni prima in quell'ospedale dove diede al mondo suo figlio.

Scoprirà che lo scambio di culla venne architettato da suo marito Tarik, perché aveva scoperto che il loro vero bambino affetto da gravi malformazioni fisiche e ciò avrebbe richiesto una grande attenzione da parte dei genitori.

Di qui la decisione di far credere alla moglie che Oylum fosse la loro vera bambina, ingannandola per tutti questi anni.

Guzide devastata per la scomparsa del figlio nel finale della soap

Le anticipazioni sull'ultima puntata di Tradimento rivelano che Guzide si scaglierà contro il suo ex marito per queste menzogne e si dirà pronta ad andare avanti per arrivare a scoprire la verità sul figlio biologico.

La donna deciderà di mettersi sulle sue tracce e quando arriverà a bussare alla porta dei genitori adottivi, farà i conti con l'ennesimo colpo di scena: suo figlio non c'è più.

Una rivelazione che finirà per devastare il cuore di Guzide, la quale si mostrerà addolorata mentre porterà dei fiori sulla tomba in cui è stato seppellito il corpo di suo figlio.

Il ritorno della soap Tradimento solo nella fascia serale di Canale 5: cancellata in daytime

In attesa del finale di Tradimento, previsto per questa stagione autunnale su Canale 5, la soap tornerà in onda da venerdì 29 agosto in prime time.

Questa volta, Mediaset ha scelto di concentrare le restanti puntate della seconda e ultima stagione soltanto nella fascia serale, sospendendole dal daytime pomeridiano.

La serie non andrà più in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio e neppure nel fine settimana: al suo posto è confermato l'appuntamento con Forbidden Fruit, che sta registrando ascolti in costante crescita.