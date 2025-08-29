Modifiche al palinsesto Mediaset nella settimana che va dall'8 al 14 settembre 2025.

Le novità riguarderanno in primis l'appuntamento con La notte nel cuore, la fortunata serie turca che sta registrando ascolti in costante crescita: la soap andrà in onda anche martedì 9 settembre in prime time.

Spazio poi al ritorno di Verissimo, il talk show del fine settimana di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, previsto anche quest'anno dalle 16:30 in poi.

La notte nel cuore fa il bis in prime time: modifiche palinsesto Mediaset 8-14 settembre

La programmazione di Canale 5 dall'8 settembre in poi prevede dunque un raddoppio serale per La notte nel cuore: la serie andrà in onda anche martedì 9 settembre in prime time a partire dalle 21:40, il tutto per sfidare Il commissario Montalbano trasmesso su Rai 1.

La soap turca, oltre a questo appuntamento speciale, verrà trasmessa anche domenica 14 settembre sempre nella fascia oraria del prime time.

Mediaset continuerà a puntare su questo prodotto per tutta la stagione autunnale, complici gli ottimi ascolti che ha saputo registrare questa estate: la dizi ha infatti superato la soglia dei 2 milioni di spettatori grazie anche al traino de La ruota della fortuna, che sta ottenendo punte del 35% di share nei minuti finali.

Il ritorno di Verissimo e lo stop di Innocence nel fine settimana

Le modifiche al palinsesto Mediaset riguarderanno anche il daytime del fine settimana, dove ci sarà spazio per il ritorno di Verissimo.

Il talk show condotto da Silvia Toffanin, leader indiscusso degli ascolti della passata stagione tv, tornerà in onda da sabato 13 settembre alle ore 16:30.

La trasmissione è prevista anche al sabato, sempre nello stesso slot orario e potrà contare sul traino delle soap turche, che assicureranno buoni ascolti.

Con il ritorno del talk show dedicato alle interviste ai volti dello spettacolo, del cinema e della televisione verrà cassato l'appuntamento del weekend con Innocence. La serie turca proseguirà in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

Il trionfo Auditel di Verissimo nella scorsa stagione televisiva Mediaset

Lo scorso anno Verissimo ha vinto ampiamente la sfida Auditel del primo pomeriggio con una media complessiva di oltre 2 milioni di spettatori.

La trasmissione ha registrato un incremento di ascolti in particolare nelle puntate domenicali che, complice il traino di Amici, hanno raggiunto la soglia del 18-19% di share.

Al sabato pomeriggio ha comunque ampiamente superato la trasmissione Sabato in diretta trasmessa su Rai 1, ferma a una media del 10-11% di share contro il 19-20% della concorrenza.