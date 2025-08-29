Serra perderà la vita nelle prossime puntate di Tradimento: precipiterà dalle scale dell'appartamento di Ipek che le aveva offerto ospitalità per qualche giorno.

Le anticipazioni rivelano che Serra fuggirà da Oltan e chiederà a Ipek di darle un aiuto. La ragazza accetterà di accogliere Serra, ma presto la nuova ospite si rivelerà insopportabile a causa della sua prepotenza nei confronti di Neva. Tra Ipek e Serra nascerà un aspro litigio e durante la discussione la sorella di Selin avrà la peggio.

Serra irriterà Ipek e Neva con la sua prepotenza

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che Serra uscirà di scena dopo aver sconvolto la vita di tutti.

La sorella di Selin si mostrerà sempre più spietata e non sarà disposta ad arrendersi. Per vendicarsi di Oltan, colpevole di non aver ceduto ai suoi ricatti, Serra comunicherà pubblicamente di essere incinta di Tolga, il marito di sua sorella. Dopo questo affronto, Oltan non avrà più nessuna pietà per la ragazza e chiederà ai suoi uomini di rintracciarla. Serra riuscirà a sfuggire a uno degli uomini di Oltan e non sapendo dove andare, busserà alla porta di Ipek. "Ti prego, aiutami, non voglio abortire", dirà in lacrime Serra alla sua amica che tempo prima le aveva promesso ospitalità in qualsiasi circostanza. Ipek sarà in difficoltà, ma alla fine deciderà di accogliere Serra perché non se la sentirà di lasciarla nei guai con un bambino in grembo.

La permanenza della ragazza nell'appartamento di Ipek, si rivelerà sin da subito molto fastidiosa. Serra, infatti, sarà maleducata e pretenderà di trattare Neva come se fosse la sua domestica personale. La governante di Ipek non tarderà a lamentarsi: "Mi tratta come una schiava", dirà, "Quando andrà via?". La donna chiederà a Neva un po' di pazienza, certa che Serra non si tratterà da loro per più di un paio di giorni.

Ipek furiosa con Serra: il litigio e la tragedia

Nelle prossime puntate di Tradimento, Neva non ne potrà più della prepotenza di Serra che arriverà a pretendere che le sbucci persino la frutta. La donna perderà la pazienza e avrà un pesante litigio con la ragazza. Ipek correrà a vedere cosa succede e quando Serra lancerà il piatto contro Neva non potrà più tollerare la sua presenza in casa.

"Vai fuori da casa mia", urlerà Ipek a Serra che però non avrà nessuna intenzione di andarsene e chiederà scusa a Neva. La figlia di Sezai non si accontenterà delle scuse e prenderà per un braccio Serra, accompagnandola alla porta. La sorella di Selin continuerà con le provocazioni, ricordando alla sua amica che Oltan l'ha lasciata e attribuendo il suo nervosismo a questo. Ipek darà una spinta a Serra e si renderà conto solo dopo che dietro la ragazza c'erano le scale. La sorella di Selin batterà la testa e Ipek sarà disperata. La donna e Neva chiameranno subito i soccorsi e Serra sarà portata in ospedale in condizioni disperate. Il dottore informerà Ipek e Neva del decesso della ragazza: anche Azra sarà presente.

La nipote di Tarik avrà le prove di ciò che è accaduto, perché le immagini delle videocamere saranno nelle sue mani. Azra, tuttavia, farà finta di niente e conforterà Ipek, dicendole che nessuno a visto niente perché l'impianto è rotto.

Tolga in pessime condizioni, Oylum pronta a tutto

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga sta lottando tra la vita e la morte. A ridurlo in pessime condizioni è stata sua moglie Selin che lo ha colpito con tre proiettili. Tutto questo è stato provocato da Serra che è andata da sua sorella e le ha rivelato che Tolga l'ha messa incinta. Il pensiero del tradimento ha fatto impazzire Selin che è andata in ufficio da suo marito per togliergli la vita. Oltan è disperato e Tolga ha bisogno di un rene per continuare a sopravvivere. Oylum è andata contro la sua famiglia: "Dono il mio rene a Tolga". La donna è disposta a tutto pur di salvare la vita del padre di suo figlio, ma solo Guzide le ha mostrato comprensione.