Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset a partire dal prossimo martedì 30 settembre con il ritorno stabile del Grande Fratello su Canale 5.

La striscia del reality show condotto quest'anno da Simona Ventura porterà a un accorciamento della durata di Dentro la notizia, il nuovo talk show del pomeriggio feriale condotto da Gianluigi Nuzzi.

Cambiamenti anche per La forza di una donna che, nel pomeriggio feriale, verrà ridotta a circa 20 minuti di messa in onda al giorno.

La forza di una donna ridotta e slitta Amici 25: cambio programmazione tv dal 30 settembre

Il nuovo pomeriggio di Canale 5, a partire dal 30 settembre, prevede la messa in onda de La forza di una donna con degli episodi più brevi che saranno trasmessi dalle 16:05 alle 16:25 circa.

La soap, quindi andrà in onda sempre subito dopo Uomini e donne e farà slittare l'inizio del daytime di Amici 25 che, da quest'anno, sarà spostato nello slot orario che va dalle 16:25 alle 16:55 circa.

La soap opera turca, però, manterrà intatta la sua programmazione al sabato pomeriggio, dove continuerà ad andare in onda con delle vere e proprie puntate speciali della durata di due ore, previste dalle 14:35 alle 16:30 circa subito dopo Beautiful.

Gianluigi Nuzzi accorciato nel pomeriggio feriale di Canale 5

Il daytime feriale di Canale 5 subirà delle modifiche che riguarderanno anche la messa in onda di Dentro la notizia, il nuovo talk show che mescola attualità, spettacolo e costume condotto da Gianluigi Nuzzi.

A partire dal 30 settembre, infatti, il programma prenderà la linea intorno alle 16:55 e andrà avanti fino alle 18:30 e non più fino alle 18:40.

Il talk show verrà ridotto complessivamente di 20 minuti nel palinsesto feriale di Canale 5, per lasciare spazio sia al daytime di Amici 25 che alla striscia quotidiana del Grande Fratello.

Quest'anno, infatti, le pillole del reality show condotto da Simona Ventura non saranno più commentate all'interno del talk show pomeridiano, bensì verranno trasmesse a parte nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Nuzzi si difende nella gara Auditel del pomeriggio tv

In queste prime settimane di programmazione su Canale 5, il talk show di Nuzzi ha registrato ascolti in costante crescita nella fascia pomeridiana.

La media della prima parte, complice anche l'ottimo traino de La forza di una donna con il 27% di share, ha registrato picchi di 1,5 milioni di spettatori pari al 20-21% di share.

La seconda parte, invece, registra un calo di spettatori fermandosi sulla soglia di 1,2 milioni di spettatori pari a uno share che oscilla tra il 14 e il 15% contro il 20% registrato nella stessa fascia oraria da Vita in diretta su Rai 1.