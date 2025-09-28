Nelle ultime settimane, una delle osservazioni più frequenti fatte dai fan di Un posto al sole riguarda la chiavetta sulla quale sarebbero registrate le confessioni di Gagliotti.

Dal giorno dell’aggressione di Roberto Ferri a Gennaro non si è più parlato di questo oggetto, ma nei gruppi e nei forum dedicati alla soap partenopea l’argomento continua ad emergere con insistenza. A seguire un’analisi di questa vicenda.

Che cosa è successo dopo lo scontro ai cantieri?

Nei minuti finali della puntata del 31 agosto si vede Gennaro arrivare ai cantieri e aggredire verbalmente Marina, mentre stringe tra le dita la chiavetta che la donna aveva consegnato ad Antonietta.

Subito dopo Gagliotti inizia a strattonare Marina e a quel punto interviene Ferri che lo colpisce con alcuni pugni facendolo cadere e battere la testa. In quel momento la chiavetta doveva trovarsi nelle mani di Gennaro o al massimo nella sua tasca. In ogni caso, da questo preciso frangente, non è chiaro che fine abbia fatto la chiavetta né tantomeno qualcuno ne ha più fatto cenno.

La chiavetta USB potrebbe quindi essere andata smarrita cadendo a terra, potrebbe essere rimasta addosso a Gennaro oppure, ipotesi ancora più interessante, potrebbe essere stata raccolta da qualcuno prima dell’arrivo dei soccorsi.

Un posto al sole: il mistero della chiavetta USB di Gennaro

Innanzitutto va detto che non vi è alcuna certezza sul fatto che quella chiavetta contenesse ancora dei file.

Gennaro infatti potrebbe averla manomessa o cancellata prima di recarsi ai cantieri.

Le possibilità sono diverse. Un'ipotesi è che gli autori se ne siano semplicemente dimenticati o che abbiano deciso di non attribuirle importanza, dando per scontato che Gennaro avesse eliminato i file o che la chiavetta si fosse persa. In questo caso la vicenda sarebbe da considerarsi chiusa.

Un’altra teoria, più intrigante, suggerisce che Roberto o Marina abbiano recuperato la chiavetta e l’abbiano nascosta prima dell’arrivo dei soccorsi. C’è anche chi pensa che un operaio presente alla scena possa averla raccolta per poi tentare un ricatto nei confronti di Ferri, Marina o Gennaro, chiedendo denaro.

A nessuno sembra interessare

L’ipotesi più semplice è che la chiavetta fosse in tasca a Gennaro al momento del ricovero e che sia stata inserita tra i suoi effetti personali per poi essergli restituita in seguito. Va sottolineato che al risveglio Gagliotti non ha mai fatto cenno alla chiavetta, quindi è possibile che fosse certo di aver cancellato i file prima di affrontare Marina. Questa ipotesi appare plausibile, tuttavia chiudere definitivamente la questione sarebbe utile per evitare ulteriori speculazioni.

Il silenzio sull’argomento ha alimentato teorie e curiosità tra i fan, ma al momento non esistono anticipazioni che lascino intravedere sviluppi. Fino a prova contraria bisogna considerare la chiavetta come cancellata, smarrita o comunque esclusa dalla trama, anche se la possibilità di un colpo di scena in futuro non può essere esclusa.