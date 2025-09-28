Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, Umberto entrerà in possesso di alcune foto compromettenti di Rosa e Marcello, ma quando sarà sul punto di mostrarle ad Adelaide non si troveranno. Intanto Matteo sentirà di provare dei forti sentimenti per Odile.

Elvira e Salvatore, invece, si trasferiranno a Sanremo, mentre Mimmo confesserà a Roberto di non voler più fare il poliziotto.

Caterina viene assunta come Venere

L'intervento chirurgico di Marina Valli sarà effettuato con successo e l'attrice si congratulerà con Enrico, il quale però sarà dispiaciuto per avere tenuto nascosto il problema alla mano.

Intanto Adelaide continuerà i preparativi delle nozze con rinnovato entusiasmo, dopo l'articolo di Rosa che ha riabilitato davanti all'opinione pubblica Marcello. Inoltre Caterina supererà il periodo di prova e sarà assunta come Venere, proprio mentre il Paradiso Donna avrà la sua prima ospite.

Nel frattempo Ettore farà la conoscenza del suo collega Botteri. In tutto questo, Elvira confesserà ad Irene che è sua intenzione lasciare Milano per trasferirsi in una località di mare. Salvatore suggerirà alla moglie Taormina, ma lei esternerà le sue perplessità. Ciro, invece, apprenderà da Concetta i propositi dei coniugi Amato e temerà di non essere all'altezza nello gestire da solo il Gran Caffè.

Enrico racconta al dottor Di Meo i suoi problemi alla mano

Mimmo riceverà l'encomio dal prefetto di Milano per avere salvato la vita al dottore Proietti, ma rivelerà a Roberto di non voler fare il poliziotto. Intanto Adelaide dovrà scegliere se le sue testimoni Odile e Marta indosseranno gli abiti realizzati da Ettore o Botteri.

Matteo, intanto, troverà il titolo e la canzone pronti per Marina, ma la sua ispirazione sarà frutto del forte sentimento che Portelli ha verso Odile. Inoltre Enrico racconterà al professore Di Meo il forte dolore che ha alla mano.

Nel frattempo Elvira e Salvatore annunceranno il loro trasferimento a Sanremo, mentre Ciro accetterà di lavorare da solo alla Caffetteria. In tutto questo, Marcello accompagnerà Rosa a Trieste per l'intervista a Margherita Hack, ma un problema all'auto costringerà i due giovani a dormire fuori Milano.

Intanto a Umberto saranno inviate delle foto compromettenti che riguarderanno i due giovani, ma quando il commendatore starà per farle vedere ad Adelaide, esse spariranno nel nulla.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda in precedenza, il giornalista Anselmo Conaro ha scritto un articolo scandalistico sul prossimo matrimonio tra Adelaide e Marcello.

Rosa, su suggerimento di Umberto, ha accettato di riabilitare l'immagine di Barbieri e l'idea si è rivelata un grande successo.

Botteri, invece, ha deciso di prendere spunto dal ricamo ad uno scialle creato da Concetta per realizzare altri modelli simili, mentre Elvira e Salvatore hanno appreso che Andrea ha un'asma allergica.