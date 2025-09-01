Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, Zeynep sarà costretta a rivelare a Hira la sua relazione passata con Alihan. Una notizia che la lascerà sconvolta e la farà reagire molto male. Si sentirà presa in giro non solo da Zeynep, che considerava un’amica ma anche da Alihan. Nel frattempo, Yildiz sarà gelosa della vicinanza tra Kemal e Zehra.

Zeynep svela a Hira che lei e Alihan stavano insieme

Hira raggiungerà Zeynep per comunicarle quanto scoperto a casa di Alihan: ha trovato nella sua camera un anello di fidanzamento e crederà che voglia farle la proposta.

Solo successivamente, in un'altra occasione, Hira scoprirà che dentro vi è incisa una data precisa. Zeynep capirà che Alihan aveva comprato quell'anello per lei e che voleva chiederle di sposarlo poco prima che la lasciasse e si vedrà costretta a raccontare a Hira la sua relazione passata con Alihan. La ragazza ci resterà male e si sentirà tradita da Zeynep, visto che la considerava un'amica e soprattutto perché, fino a questo momento, aveva chiesto proprio a lei consigli su come conquistare Alihan.

Yildiz gelosa di Kemal: anticipazioni del 3 e 4 settembre

Yildiz sarà, sempre più confusa dopo che Kemal le ha proposto di fuggire insieme. Dovrà fare ordine sui sentimenti che ancora prova per il suo ex marito e si mostrerà addirittura gelosa di lui nel momento in cui lo vedrà insieme a Zehra.

Anche se tra i due non c'è nulla, Yildiz sarà infastidita quando vedrà l'ex marito riaccompagnare Zehra in camera dopo una notte brava. Ender riuscirà a mettersi in contatto con il signor Erdem e metterà in atto il piano per far ingelosire Halit. Yildiz non darà retta al suo cuore e si rifiuterà di fuggire con Kemal. Quest'ultimo andrà da Halit e rassegnerà le sue dimissioni. Zeynep avrà un confronto con Alihan, durante il quale entrambi saranno sinceri uno con l'altra. Lui confesserà di non poter vivere senza di lei e le chiederà di sposarlo. Proposta che Zeynep accetterà.

Dal 6 settembre Forbidden Fruit va in onda anche nel weekend

Forbidden Fruit continua ad appassionare ogni giorno una media di 2 milioni di telespettatori, numeri destinati a crescere ulteriormente nelle prossime settimane, quando gli utenti saranno rientrati dalle vacanze estive. Mediaset sembra voler puntare molto su questa serie turca, visto che ha deciso di trasmetterla anche nel weekend di sabato 6 e domenica 7 settembre.