Le anticipazioni de La Promessa rivelano il ritorno di Jana alla tenuta della famiglia De Lujan e un tentato omicidio sventato. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a domenica 14 settembre alle 19:40 su Rete 4, Jana farà ritorno a palazzo, mentre Julia riuscirà a impedire a José Juan di sparare a Martina. Intanto, Alonso scoprirà che il padre del bambino che Catalina aspetta non è Pelayo. Ci sarà spazio anche per le vicende di Leocadia, che farà il suo arrivo a sorpresa.

Jana torna a La Promessa

Jana tornerà a La Promessa dopo alcuni giorni di assenza.

Al suo rientro a palazzo, affronterà con decisione la marchesa Cruz, dichiarando di non voler più sottostare ai suoi ordini e di non essere disposta a rinunciare ai suoi amici della servitù. Manuel, suo futuro sposo, le darà pieno sostegno. Nel frattempo, Julia riuscirà a fermare José Juan, intenzionato a sparare a Martina. Curro verrà a sapere dell’accaduto direttamente da Julia e deciderà di porre fine alla situazione. José Juan avrà così un brutto epilogo: verrà cacciato dal palazzo.

Leocadia arriva a La Promessa

Catalina confesserà di essere incinta, ma deciderà di non rivelare ad Alonso un dettaglio importante: il marchese scoprirà che il conte Pelayo De Anil non è il padre del bambino, ma non verrà a conoscenza dell’identità del vero padre.

Catalina ribadirà inoltre la sua volontà di crescere il figlio da sola. Intanto, Julia e Martina lasceranno la tenuta per recarsi a Cordoba. A La Promessa arriverà anche Leocadia, la cui visita inaspettata provocherà scompiglio e sorprenderà Cruz, Alonso e Lorenzo De La Mata. Petra, invece, continuerà a minacciare Ricardo affinché riveli a suo figlio Santos la verità sul passato: la governante sa che la moglie del maggiordomo è viva, contrariamente a quanto lui ha fatto credere a Santos.

Un riepilogo delle puntate precedenti: la moglie di Ricardo è viva

Nelle precedenti puntate di La Promessa andate in onda su Rete 4, Petra ha chiesto a Cruz di aiutarla a indagare sulla moglie di Ricardo, sospettando che ci fosse qualcosa di strano nel racconto del maggiordomo riguardo la morte della madre di Santos.

La marchesa ha scoperto che Ricardo ha mentito: sua moglie non è morta, come aveva sempre fatto credere. Jana ha lasciato la tenuta dopo aver scoperto un accordo segreto tra Manuel e Cruz. Maria si è avvicinata a padre Samuel, mentre Catalina è stata abbandonata da Pelayo a un passo dalle nozze. Il conte ha deciso di non sposarla dopo aver saputo che il bambino che la ragazza porta in grembo non è suo, ma del bracciante Adriano.