Nelle prime puntate della decima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dall'8 al 12 settembre, Odile verrà promossa: diventerà, infatti, la nuova responsabile della Galleria Milano Moda. Botteri sarà impegnato nei preparativi di una nuova sfilata incentrata sulla nuova collezione. Intanto, Rosa Camilli farà ritorno a Milano, suscitando un certo stupore. Le trame si focalizzeranno anche su Adelaide e Marcello che faranno ritorno a villa Guarnieri. Il feeling tra la contessa e Barbieri non passerà inosservato agli occhi di Umberto, che cercherà un escamotage per riportare su di sé le attenzioni della contessa di Sant'Erasmo.

Le anticipazioni sulla prima settimana di programmazione della decima stagione de Il Paradiso delle signore, rivelano che Odile riceverà un riconoscimento importante da parte dello staff della Galleria Milano Moda. La figlia della contessa verrà, infatti, promossa: diventerà la nuova responsabile della Galleria Milano Moda. La stessa Odile, nel corso dei nuovi episodi, proporrà a Umberto l'idea di una collaborazione con Marina Valli in occasione di una nuova imminente sfilata. L'attrice, però, prenderà una decisione sorprendente: deciderà infatti di sfilare per Il Paradiso delle signore, anche a motivo del suo legame sentimentale con Matteo Portelli.

Il grande magazzino milanese, inoltre, assumerà un nuovo elemento nel suo team: si tratta di Fulvio Rinaldi che ricoprirà il ruolo di magazziniere. Il nuovo arrivato, ben presto, attirerà l'attenzione dei colleghi a motivo del suo passato burrascoso. Dopo un prolungato periodo di assenza, Rosa farà ritorno a Milano generando non poco scompiglio.

Marcello e Adelaide si mostreranno sempre più affiatati. La coppia farà ritorno a Villa Guarnieri, decisa a vivere il loro amore alla luce del sole. L'alchimia tra i due non passerà inosservata agli occhi di Umberto.

Il Paradiso delle signore, dove eravamo rimasti nella storyline di Umberto e Adelaide

Nelle puntate finali della nona stagione, Umberto Guarnieri ha appreso dalla contessa Adelaide la verità su Odile in merito al fatto che sia la sua figlia biologica.

Il commendatore, però, ha deciso, almeno per il momento, di non parlare dell'argomento con Odile.

Il Paradiso delle signore 10, orario di programmazione e dove rivedere le puntate in replica

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 verranno trasmesse su Rai 1 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì. Ogni episodio, dopo essere andato in onda in prima visione assoluta sul primo canale della rete ammiraglia, sarà disponibile in replica su RaiPlay, in modo completamente gratuito.