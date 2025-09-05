Mancano pochi giorni all'inizio delle registrazioni dello speciale di Temptation Island, in onda in prima serata nella seconda metà di settembre. Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, la prossima settimana tutte e sette le coppie del cast si ritroveranno a Roma per partecipare alle riprese, che dovrebbero svolgersi in più giornate.

Le novità sul nuovo appuntamento con le coppie

Da alcune settimane si dice che a settembre andrà in onda una puntata speciale di Temptation Island, un appuntamento inedito che sarà interamente dedicato al cast che ha contribuito al successo dell'edizione 2025.

In queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche anticipazione su quello che dovrebbe accadere nei prossimi giorni, in particolare su cosa avrebbe pensato la redazione per aggiornare i telespettatori su quello che è successo ai protagonisti del reality durante le vacanze.

"La settimana prossima si registrerà lo speciale che andrà in onda in prima serata. Sono state chiamate tutte e sette le coppie e registreranno in giorni diversi. La location è romana, ma non si sa se avverrà dove è stato registrato lo speciale Un mese dopo o nello studio di Uomini e donne", ha svelato l'esperto di gossip tramite il suo account Instagram.

La curiosità dei fan

Chi ha guardato l'ultima edizione di Temptation Island, da quasi due mesi, aspetta di sapere cos'è successo tra le coppie dopo la fine dell'avventura in Calabria.

Dopo la messa in onda dell'ultima puntata (il 31 luglio), fidanzati e tentatori non sono tornati attivi sui social e il motivo è proprio legato alla loro partecipazione allo speciale che andrà in onda in prima serata nella seconda metà di settembre.

Qualora questa puntata dovesse essere registrata con il pubblico, trapeleranno le anticipazioni di tutto quello che accadrà. La curiosità dei fan è per gli sviluppi che ci sono stati nel rapporto tra Valerio e Ary, ma anche per la crisi che avrebbe colpito Simone e Sonia B dopo l'annuncio della gravidanza.

Un'altra cosa che si stanno chiedendo gli spettatori del reality è: Rosario e Lucia sono tornati insieme dopo l'inaspettata rottura nel corso delle riprese di "un mese dopo"?

Filippo Bisciglia alla conduzione

Lo speciale di Temptation Island sarà trasmesso su Canale 5 a settembre (non è ancora trapelata la data ufficiale), ma verrà registrato la prossima settimana nella capitale.

Stando a quello che si vocifera sul web da giorni, a condurre questa puntata dovrebbe essere Filippo Bisciglia, che conosce benissimo tutti i componenti del cast e i problemi che li avevano spinti a partecipare al reality.

Qualora quest'appuntamento dovesse essere registrato negli studi di Uomini e donne, non sarebbero da escludere eventuali interventi di Maria De Filippi e degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.