“Si è montato dopo il programma”, questo uno dei commenti più ricorrenti sul web all’indirizzo di Valerio Ciaffaroni. Il motivo? Durante lo speciale di Temptation Island, andato in onda lunedì 15 settembre, è emerso che ha trascorso l’estate frequentando contemporaneamente la sua ex Sarah Esposito e la nuova fiamma Ary.

Valerio aveva preso parte al reality proprio insieme a Sarah, ma durante il percorso nel villaggio si era avvicinato ad Ary, con la quale aveva iniziato un flirt. Al falò di confronto aveva deciso di chiudere la relazione con la fidanzata storica per intraprendere una nuova conoscenza con la tentatrice.

Il confronto tra Ary, Sarah e Valerio nello speciale di Temptation Island

All’incontro con Filippo Bisciglia si è presentata per prima Ary, che ha raccontato come, una volta terminato il programma, la relazione con Valerio sembrasse procedere per il meglio, fino a quando lui ha iniziato a mostrare un atteggiamento sempre più ambiguo. "Sapevo alcune cose. Lui non mi ha mai parlato di Sarah, invece nei filmati diceva di amarla", ha dichiarato.

La conferma dei rapporti intimi tra Valerio e l’ex Sarah durante l’estate ha fatto crollare Ary, che in lacrime ha deciso di mettere fine alla frequentazione: "Nessuna donna merita di essere trattata così".

Subito dopo è arrivata Sarah Esposito, che ha denunciato l'ambiguità dell’ex compagno: "È stato a letto con me, mi ha detto che mi ama e poi ha deciso di andarsene per andare in vacanza con lei".

Infine è stato il turno di Valerio Ciaffaroni, che ha ammesso di essere ancora confuso: da un lato sta bene con Ary, dall’altro non riesce a chiudere definitivamente con la storia vissuta con Sarah.

Utenti critici con Valerio

Il comportamento di Valerio Ciaffaroni è stato duramente criticato dagli utenti del web, che non hanno risparmiato commenti al vetriolo sul suo atteggiamento dopo Temptation Island.

In particolare, su X, c’è chi ha scritto: "Si è montato la testa dopo il programma". Un altro ha commentato: "Quindi Sarah non è stata chiamata sul trono perché pensava di tornare con Valerio?". Un telespettatore ha tagliato corto: "Che pena che mi fa Valerio".

Un'altra ha aggiunto: "Mi sono completamente ricreduta su Valerio, una vera delusione".

Con ironia, un utente ha concluso: "Un applauso a Valerio che in quest’edizione è stato capace di lasciarsi con la fidanzata storica e con la tentatrice".