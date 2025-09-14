Nuova programmazione per le reti Mediaset dal 22 al 28 settembre 2025. Le novità riguarderanno l'appuntamento con La notte nel cuore, di cui non è previsto alcun nuovo raddoppio nella fascia serale.

La soap opera turca proseguirà soltanto di domenica sera, mentre al sabato ci sarà spazio per la nuova edizione di Tu si que vales, che vede in giuria anche Paolo Bonolis, new entry di quest'anno al posto di Gerry Scotti.

In daytime, invece, spazio al ritorno di Uomini e donne: il talk show dei sentimenti andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45.

La notte nel cuore non raddoppia: nuova programmazione tv 22-28 settembre

Per La notte nel cuore, nella settimana che va dal 22 al 28 settembre, non sono previsti raddoppi in prime time.

La serie turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5 andrà in onda soltanto di domenica sera, dalle ore 21:40 alle 24 circa, prima di lasciare spazio alla trasmissione Pressing.

Martedì 23 settembre, invece, è in programma il secondo appuntamento della stagione con Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker.

Al sabato sera, invece, dal 27 settembre debutterà la nuova edizione di Tu si que vales, pronto a sfidare la partenza di Ballando con le stelle, che quest'anno avrà anche Barbara d'Urso nel cast.

Il ritorno di Uomini e donne nel pomeriggio

Lo show del sabato sera di Canale 5, presidiato da Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, quest'anno potrà contare sulla presenza in giuria di Paolo Bonolis, subentrato a Gerry Scotti, già impegnatissimo con le registrazioni de La ruota della fortuna, che sta registrando ottimi ascolti nell'access prime time, con picchi del 25% di share.

Nel daytime feriale, dal 22 settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno di un'altra trasmissione che porta la firma di

Trattasi di Uomini e donne, lo storico talk show dei sentimenti che andrà in onda dalle 14:45 alle 16:10 circa. La trasmissione, che prevede anche quest'anno la presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti, andrà in onda successivamente in replica su La5 e in terza serata anche su Canale 5.

Le prime anticipazioni sulla stagione di U&D: Flavio Ubirti nuovo tronista

Le prime anticipazioni sulle nuove puntate di U&D rivelano che ci sarà il ritorno in studio di Gemma Galgani. La dama torinese, a distanza di oltre dieci anni dal suo arrivo in trasmissione, sarà nuovamente alla ricerca del suo principe azzurro e avrà modo di conoscere subito dei nuovi cavalieri.

Per il trono classico, invece, ci sarà il debutto di Flavio Ubirti, scelto come tronista di questa edizione dopo che questa estate è stato nel cast dei tentatori di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5.