Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino dall'8 al 12 settembre, verrà dato ampio spazio alla vicenda che vede al centro Ferri e Gagliotti. Roberto si sentirà braccato e cercherà di elaborare una strategia per uscirne indenne, mentre Gennaro giocherà sporco per trascinarlo sempre più a fondo.

Le anticipazioni rivelano inoltre che Ferri sarà convinto del fatto che Gagliotti stia mentendo in merito alla sua condizione attuale di cecità.

Ferri contro Gagliotti: la battaglia ha inizio

Gennaro non avrà alcuna intenzione di lasciare impunito Ferri e farà di tutto per incastrarlo.

Gagliotti porterà avanti una narrazione che lo dipinge come vittima assoluta della furia di Roberto e l’andamento dei fatti, insieme alle testimonianze, sembrerà confermare la sua versione. Perfino Luciana e gli operai più fidati non potranno negare che Ferri abbia aggredito Gennaro, rafforzando ulteriormente la sua posizione.

In seguito Roberto tenterà l’ultima carta proponendo a Gagliotti di ritirare la denuncia per salvare i cantieri, ma il suo piano si rivelerà inutile. Le indagini andranno avanti tra dichiarazioni contrastanti e sospetti sempre più pesanti.

Roberto pensa che Gennaro stia mentendo

Più andrà avanti questa storia più Ferri si convincerà del fatto che il suo nemico stia solo recitando e che non abbia davvero perso la vista.

Quanto a Gennaro, dopo aver allontanato sua moglie, deciderà di cercare qualcuno disposto a sostenerlo in questo percorso e vedrà in Vinicio la persona giusta. Il giovane Gagliotti è una ragazzo molto corretto e, pur conoscendo la vera natura di Gennaro, prova affetto per lui. Vedendolo in quelle condizioni e sapendo ciò che è accaduto si sentirà, quindi, spinto ad aiutarlo.

Intanto il legame tra Vinicio e Alice sarà messo a dura prova. Lei avrà paura di perderlo, mentre lui si chiuderà nel silenzio travolto dalla guerra familiare. Marina proverà a rassicurarla, ma il peso della situazione renderà la loro relazione sempre più fragile.

Vinicio stretto tra Alice e Gennaro

Vinicio si troverà all’improvviso a dover gestire gli affari del fratello e a scegliere da che parte stare nella guerra contro Ferri.

L’amore per Alice lo spingerebbe a proteggere la ragazza e a evitare nuovi problemi a sua nonna e a Roberto, ma Gennaro userà ogni arma pur di convincerlo a rovinare il rivale. Con un intreccio di bugie, mezze verità e visioni distorte, Gagliotti costruirà un quadro tale da far credere al giovane che Ferri, Marina e persino Alice siano nemici della famiglia.

Vinicio finirà così intrappolato nelle manipolazioni del fratello, mentre Marina si ritroverà a dover portare avanti i cantieri da sola.