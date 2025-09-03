Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Halit scoprirà che Erim è finito in commissariato per un furto commesso in realtà dall’amica Ilayda e deciderà di mandarlo a studiare a Londra. Ender si opporrà con fermezza a questa scelta, rifiutandosi di firmare i documenti. Il confronto tra i due degenererà e Halit, fuori controllo, insulterà l’ex moglie dandole della "miserabile".

Erim finisce in commissariato

Halit non ci vedrà più dalla rabbia quando Sikti, l'autista di Erim, gli telefonerà per dirgli che il figlio si trova in commissariato per furto.

Andrà da lui per vederci chiaro ed emergerà che Erim non è affatto coinvolto nel furto: la sua amica Ilayda, che si trovava con lui, ha rubato l'anello di una donna.

Fortunatamente, la donna ritirerà la denuncia e anche se Halit sarà certo del fatto che il figlio non sia coinvolto nel furto, sarà molto deluso dal suo comportamento. Rientreranno insieme a casa e gli darà una notizia che forse Erim non si sarebbe mai aspettato.

Halit vuole che il figlio vada a Londra

Halit comunicherà a Erim che continuerà i suoi studi a Londra. Non gli piace il fatto che a Istanbul continui frequentare delle brutte compagnie, nonostante glielo avesse già vietato. Anche Ender verrà a conoscenza delle intenzioni di Halit, ma, a differenza sua, non avrà nessuna intenzione di firmare le carte per permettere al figlio di partire per Londra.

Scontro acceso con Ender

A questo punto, Halit si rivolgerà ad Alihan per chiedergli una mano e lui gli consiglierà di andare a casa con lui per parlare con Ender, sperando in un confronto pacifico, che però non ci sarà.

"Ma che succede? Avete fatto pace e adesso siete diventati una coppia?", dirà Ender ironicamente quando li vedrà entrare insieme in casa, ma Alihan cercherà di farla ragionare, ma lei non vorrà saperne: "Vuole solo portarmi via mio figlio".

Halit sarà fuori di sé: "Io vedo soltanto che il ragazzo è finito in mezzo a dei teppisti. Possibile che tu non lo capisca?". Ender, però, se la prenderà con lui: "E di chi credi sia la colpa, eh? Tu e quella stupida ragazza – Yildiz – mi avete messo con le spalle al muro.

Alla fine, lui ha iniziato a frequentarli".

Halit insulta Ender

Halit, però, non ci starà: "Guardati allo specchio. Chi è che si è sposato di nascosto senza pensare a lui? Sei tu che lo hai messo contro di me, lo hai manipolato". Halit le farà capire che ha preso questa scelta solo per il bene di Erim e per il fatto che sta frequentando delle amicizie piuttosto discutibili. "Ma chi sarebbero questi? Tre ragazzini qualunque? Per loro dovrei mandare mio figlio all’estero?", risponderà Ender. "Ma non capisci? Se ne va uno e ne arriva un altro. Non smetteranno finché non avranno ottenuto quello che vogliono. E tu lo sai bene, vieni da quel mondo", dirà Halit, dando a Ender della "miserabile". Lei non ci vedrà più dalla rabbia e lo caccerà di casa, ma Halit sarà chiaro con l'avvocato, anche lui presente: "Voglio tutti i documenti firmati stasera sulla mia scrivania. Compreso quello in cui la signora Ender rinuncia alla custodia".