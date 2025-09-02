In queste ore sul web si sta parlando molto dell'assenza di Cristina Ferrara alle nozze di due cari amici di Gianmarco Steri. Stando alle segnalazioni che sono arrivate a Deianira Marzano e alla pagina Instagram Dariagossiptv, la corteggiatrice di Uomini e donne non si sarebbe presentata al matrimonio pur essendo nella lista degli invitati, tant'è che al tavolo del ristorante ci sarebbe stato il suo nome.

I retroscena sull'assenza di Cristina alle nozze

L'1 settembre Gianmarco ha partecipato al matrimonio di due suoi cari amici, e ha documentato tutto con foto e video su Instagram.

I fan di Uomini e donne si sono accorti subito che Cristina non compariva in nessun contenuto che Steri e gli altri invitati hanno postato sui social durante la giornata, e questo ha portato molti di loro a pensare che potrebbe esserci di nuovo maretta nella coppia.

"Posso assicurarti che lei era stata invitata, perché c'era il suo nome sul tavolo, ma non è andata ed è stata una sua scelta", ha segnalato un'utente che ha preferito rimanere anonima.

Anche a Deianira Marzano è arrivato un messaggio con il medesimo contenuto di quello precedente: "Non si è presentata al matrimonio degli amici di Gianmarco, che colpo basso. Era stata invitata e non è andata".

L'esperta di gossip non è sembrata stupita da questa indiscrezione, anzi ha commentato: "Infatti sono proprio questi modi di fare di Cristina che a lui non piacciono".

Gli alti e bassi dopo la scelta

Non è la prima volta che la coppia di Uomini e donne finisce al centro dell'attenzione per un possibile allontanamento, anzi da quando c'è stata la scelta è capitato spesso che i fan temessero una crisi o una rottura tra i due.

Negli ultimi quattro mesi Gianmarco e Cristina hanno vissuto una relazione altalenante, un legame fatto di periodi idilliaci (con tanti contenuti di coppia postati sui social) e di lunghi silenzi che non lasciano ben sperare per il futuro.

Durante l'estate, ad esempio, il tronista è stato a Salerno per lavoro ma ha soggiornato in un hotel e non a casa della fidanzata. Questo è solo uno degli episodi che hanno permesso a Steri e a Ferrara di rimanere sotto i riflettori anche dopo la fine della loro esperienza nel programma di Canale 5.

Probabile ospitata in studio

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi spera di rivedere Gianmarco e Cristina in studio, magari già in una delle puntate che si registreranno nei prossimi giorni e che saranno trasmesse su Canale 5 dal 22 settembre.

Chi ha visto nascere l'amore tra il tronista e la corteggiatrice, infatti, vorrebbe sapere come stanno davvero le cose tra loro, in particolare perché circolano così tante voci negative sulla relazione che è iniziata solo quattro mesi fa.