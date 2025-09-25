Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 ottobre, Silvia e Michele si appresteranno a lasciare Napoli e a partire per la Nuova Zelanda. Sarà un viaggio molto lungo che, anche se non dovesse segnare un addio definitivo, rappresenterà di sicuro una pausa importante per i due protagonisti storici della soap.

Questa trama farà da apripista a un’altra storia centrale da mesi, quella di Guido e Mariella. Silvia e Michele decideranno infatti di affidare il proprio appartamento a Del Bue, che avrà così l’occasione di stare vicino a Lollo e alla sua ex.

Quando tutto sembrerà finalmente andare per il meglio per i due, però, il ritorno di Claudia rovinerà gli equilibri.

Un posto al sole: Silvia e Michele pronti a partire per la Nuova Zelanda

Sembra proprio che Silvia sia riuscita a convincere Michele a partire e, nelle prossime puntate, la coppia raggiungerà la Nuova Zelanda. Questa tappa non è stata scelta a caso, i due si recheranno infatti nel lontanissimo paese dove vivono da anni Anna Boschi e Alessandro Palladini, loro vecchi amici. Se si fosse trattato di una breve assenza, sarebbero andati a Indica da Otello. Questo viaggio, invece, presuppone un'assenza prolungata e c'è persino chi parla di un possibile addio.

In mancanza di comunicazioni ufficiali, la partenza va considerata come una pausa che offrirà l'opportunità ad altri protagonisti, finora rimasti in secondo piano, di raccontare le proprie storie.

In particolare, in questo caso specifico, il loro allontanamento fungerà da espediente narrativo per permettere a Guido e Mariella di riavvicinarsi.

Guido e Mariella di nuovo vicini

Silvia e Michele, prima di partire infatti affideranno il loro appartamento a Guido. Il vigile, stanco di vivere da Cotugno, non se lo lascerà ripetere due volte e si trasferirà subito a Palazzo Palladini, nella casa dei suoi amici. Guido inizierà così a frequentare con maggiore costanza Mariella e Lollo e tra lui e la donna si riaccenderà la passione, anche se un imprevisto sarà pronto a stravolgere la situazione.

Un curioso evento porterà la coppia a intervenire in aiuto del maggiordomo Alfredo, vittima delle continue angherie di Cotugno, regalando momenti leggeri e divertenti al pubblico.

Questo siparietto rafforzerà ancora di più il legame tra Mariella e Guido, ma la donna dovrà presto ricredersi perché sorprenderà Guido in compagnia di Claudia e così il suo mondo crollerà in un istante.

Il ritorno di Claudia rovina tutto

Le anticipazioni non svelano ulteriori dettagli ma confermano che Mariella era pronta a riaccogliere Guido in casa. La sensazione è che in questo caso si tratti soltanto di un malinteso. Tuttavia la vista di Claudia e Guido assieme potrebbe riaprire una vecchia ferita, facendole capire che perdonare non è così semplice.

In attesa di capire se ci sarà o meno questa riconciliazione c'è la conferma che sarà un percorso più arduo del previsto.