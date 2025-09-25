Gli spoiler della soap opera tedesca Tempesta d’amore sono ricchi di colpi di scena. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 29 settembre al 3 ottobre, al Fürstenhof fra Vincent e Natalie (Martin Walde e Teresa Klamert) scatterà un bacio dopo una passeggiata al lago e un momento di vicinanza in un fienile. Nel frattempo, Hildegard si sentirà male all’improvviso per strada, ma verrà soccorsa in tempo da Tom, che la stava seguendo di nascosto. Intanto, Christoph sarà sempre più convinto che Tom sia ancora vivo e deciso a incastrarlo, mentre quest’ultimo porterà avanti il suo piano nascosto nella baita.

Alexandra, invece, penserà a un gesto speciale per Christoph, organizzando qualcosa per il suo compleanno.

Hildegard ha un malore

Hildegard (Antje Hagen) si sentirà male improvvisamente per strada, sotto lo sguardo attento di Tom, che la stava osservando di nascosto. Sarà lui a chiamare l’ambulanza, permettendo un intervento tempestivo. Per fortuna, nulla di grave: dopo il grande spavento, Hildegard si riprenderà rapidamente. Mentre si godranno una serata in birreria, Günther ammetterà a Helene di essere un uomo dalla mentalità un po’ ristretta, ma la sua sincerità non basterà a placare la reazione della donna che, senza pensarci due volte, gli lancerà una freccetta dritta nel sedere. Günther rimarrà ferito e verrà subito curato da Michael.

Christoph convinto che Tom sia ancora vivo

Ana (Soluna-Delta Kokol) chiederà a Philipp di diventare il suo gestore patrimoniale. Nel frattempo, Theo deciderà di seguire il consiglio di Lale per affrontare le sue paure e proverà a salire in ascensore. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato: l’uomo sarà colto da una nuova crisi di panico. Christoph, intanto, sarà sempre più convinto che Ariane, nonostante sia rinchiusa in carcere, stia cercando di incastrarlo con l’aiuto di Tom, di cui è certo che sia ancora vivo. Erik, invece, cercherà l’aiuto di Yvonne e Greta, sperando che gli insegnino una tecnica infallibile per vincere il torneo di freccette.

Tom all’attacco: nascosto nella baita, pronto a colpire

Günther (Johann Schuler) otterrà alcuni vantaggi al Fürstenhof in seguito all’aggressione subita da Tonia. Nel frattempo, Ana sarà sempre più in crisi e inizierà a pensare seriamente di lasciare l’università. Intanto, Helene stringerà amicizia con Tonia e riuscirà finalmente a uscire dalla situazione imbarazzante in cui l’aveva messa Günther. Tom, invece, si nasconderà nella baita e riuscirà a procurarsi un’impronta digitale di Christoph, fondamentale per portare a termine il suo piano di incastrarlo. In un secondo momento, Alexandra si dichiarerà contraria all’installazione delle telecamere nell’appartamento, accusando Christoph di aver oltrepassato il limite.

Christoph deciso a smascherare Tom

Christoph (Dieter Bach) sarà certo che Tom abbia finto la sua morte con l’unico scopo di incastrarlo e farlo passare per colpevole. Per questo, sarà deciso a smascherarlo e dimostrare la verità.

Intanto, Günther chiederà a Helene di continuare a reggergli il gioco con Tonia, promettendole che la farsa durerà ancora per pochi giorni. Ana, invece, confiderà a Philipp che i cavalli sono sempre stati la sua grande passione, e lui le ricorderà che un tempo la tenuta Von Thalheim era proprio una scuderia. Più tardi, Hildegard deciderà di far stampare dei volantini per cercare il nipote Tom.

Vincent e Natalie si baciano

Vincent cercherà di far capire ad Ana che, se fosse stato davvero interessato solo alla sua eredità, non l’avrebbe mai lasciata.

Le sue parole spingeranno la giovane a riflettere e a nutrire dei dubbi.

Nel frattempo, Natalie vorrebbe confessare a Vincent di aver mentito ad Ana, ma non troverà il coraggio di farlo. Più tardi, i due faranno una passeggiata lungo il lago e, dopo essersi rifugiati in un fienile, finiranno per scambiarsi un bacio. In occasione del compleanno di Christoph, Alexandra lo inviterà al Liebling per festeggiare insieme e, come regalo, gli donerà un elegante paio di gemelli. Infine, Katja accompagnerà Werner a pescare, ma durante l’uscita farà una scoperta inquietante.

Chi è Teresa Klamert, l’attrice che interpreta Natalie in Tempesta d’amore

Teresa Klamert è un’attrice tedesca nata il 22 luglio 1992 a Monaco di Baviera.

Nota al grande pubblico per il ruolo di Natalie in Tempesta d’amore, ha in realtà fatto il suo debutto nella soap già molti anni fa, interpretando Amelie Roth nella terza stagione.

Oltre alla sua carriera televisiva, è conosciuta anche per aver recitato in produzioni come Killing Eve (2018), The Signal (2024) e Il commissario Voss.