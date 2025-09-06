Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti dal 15 al 19 settembre in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Alberto finirà per creare l'ennesimo dolore a suo figlio Gianluca, il quale si renderà conto di aver sofferto tantissimo durante la sua infanzia.

Intanto Vinicio si ritroverà in gran difficoltà con Alice: la ragazza vorrebbe lasciare Napoli al più presto e tornare alla sua vecchia vita, mentre il giovane Gagliotti si dirà pronto a restare al fianco di suo fratello Gennaro per aiutarlo ad affrontare il periodo post convalescenza.

Alberto crea dolore al figlio Gianluca: anticipazioni Upas dal 15 al 19 settembre

Alberto deciderà di fare un nuovo passo avanti nei confronti di suo figlio Gianluca e, questa volta, gli chiederà di poter passare un po' di tempo assieme stando anche in compagnia del piccolo Federico.

Gianluca accetterà l'invito ma, in questo modo, Alberto non farà altro che causargli l'ennesimo dolore, seppur inconsapevolmente. Il giovane, infatti, si ritroverà a toccare con mano quanto abbia avuto un padre assente durante la sua infanzia e questa situazione farà riemergere dei vecchi fantasmi del passato che finiranno per fargli guardare Alberto con occhi diversi.

Vinicio Gagliotti si ritrova in difficoltà nei prossimi episodi di Upas

Gli spoiler dei prossimi episodi inediti di Un posto al sole previsti dal 15 al 19 settembre su Rai 3, inoltre, rivelano che Gennaro deciderà di ritornare al suo impiego professionale ai Cantieri Flegrei, pronto a prendere in mano la gestione ma sempre con l'aiuto del fratello Vinicio.

Alice, invece, dopo la ripresa di Gennaro e i primi momenti di crisi vissuti con Vinicio, chiederà al ragazzo di lasciare al più presto Napoli, così da poter tornare alla loro vecchia vita.

La reazione di Vinicio non sarà delle migliori: il fratello di Gennaro si ritroverà in gran difficoltà sul da farsi, perché vorrebbe restare ancora a Napoli e assistere Gennaro.

Intanto Damiano comunicherà ai colleghi di aver deciso di lasciare la Polizia e voltare pagina: questo sarà un duro colpo per tutti.

Tra Rosa e Damiano si era riaccesa la passione nei precedenti episodi di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Damiano aveva vissuto un momento di sbandamento dopo un riavvicinamento con la sua ex Rosa.

Tra i due c'era stato un bacio appassionato che aveva finito per mettere in difficoltà il poliziotto, già piuttosto in crisi con Viola.

Anche Rosa, fidanzata con Pino da un po' di tempo, aveva messo in discussione i suoi sentimenti, preferendo non dire nulla al suo compagno: i due erano quindi partiti insieme per la vacanza estiva in Turchia come se quel bacio non fosse mai esistito.