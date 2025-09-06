Modifiche al palinsesto tv Mediaset nella settimana che va dal 15 al 21 settembre con una serie di novità che riguarderanno sia la fascia del daytime festivo che quella del prime time.

Nel pomeriggio del weekend, ad esempio, non ci sarà più spazio per i nuovi episodi di Forbidden Fruit in prima visione assoluta, sostituiti da La forza di una donna.

In prime time, invece, spazio al ritorno di Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker.

Forbidden Fruit sospesa nel weekend: modifiche palinsesto 15-21 settembre

Mediaset rimette mano al proprio palinsesto per la settimana che va dal 15 al 21 settembre e, nel pomeriggio festivo, risulta sospesa la messa in onda di Forbidden Fruit.

Dopo la doppia puntata speciale trasmessa sabato 6 e domenica 7 settembre, la serie turca incentrata sulle vicende di Yildiz e Halit non raddoppierà nella settimana successiva del 13 e 14 settembre con nuovi episodi inediti.

Al suo posto, infatti, spazio a un doppio episodio de La forza di una donna, la fortunata soap turca che questa estate ha raggiunto punte del 26% di share.

Per trainare al meglio la nuova edizione di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Mediaset ha scelto di fare affidamento sulla soap incentrata sulle vicende di Bahar.

Il ritorno di Io Canto Family in prima serata

Modifiche anche nel prime time del martedì dove, dopo due settimane in cui è stata programmata la serie turca La notte nel cuore in prima visione assoluta, dal 16 settembre andrà in onda la nuova edizione di Io Canto Family.

Il talent show condotto da Michelle Hunziker tornerà con una nuova edizione rinnovata che prevede diverse new entry tra cui Sal Da Vinci e Noemi nei panni di nuovi coach per i concorrenti in gara.

Giovedì 18 settembre, invece, in prime time dalle 21:40 andrà in onda l'atteso concerto evento di Elodie dallo Stadio San Siro, subito dopo il classico appuntamento dell'access prime time con La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti.

Mediaset punta sui concerti per il prime time del giovedì

Per questo settembre, Mediaset ha scelto di riservare un po' di serate musicali in prime time, trasmettendo i concerti di tre artiste particolarmente amate dal pubblico e ben note a quello del talent show, Amici di Maria De Filippi.

Giovedì 4 settembre è stata Alessandra Amoroso ad inaugurare la scena con il live dalle Terme di Caracalla di Roma: lo show è stato seguito da una platea di 2 milioni di spettatori arrivando a toccare il 16,50% di share.

Giovedì 11 settembre, invece, sarà la volta di Elisa live dallo stadio San Siro, dopodiché la settimana successiva toccherà a Elodie intrattenere il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.