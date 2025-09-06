Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dall'8 al 12 settembre ci sarà spazio per un momento di forte tensione: Alihan verrà rapito da Hira, che lo terrà in ostaggio a bordo di un aereo. La vicenda si concluderà positivamente, con Alihan che riuscirà a liberarsi e a far arrestare la donna. Halit, invece, obbligherà Yildiz a rifare il test di gravidanza che, a sorpresa, confermerà la sua dolce attesa.

Alihan licenzia Hira, lei si vendica e lo prende in ostaggio su un aereo

La notizia della gravidanza di Yildiz non verrà ben accolta in famiglia, soprattutto da Erim ed Ender.

Quest'ultima dubiterà che Yildiz sia veramente incinta e insinuerà il dubbio anche in Halit. Quest'ultimo obbligherà la moglie a rifare le analisi e, con grande sorpresa, risulterà che Yildiz è veramente incinta. Nel frattempo, Alihan chiederà ad Hakan di licenziare Hira. La perdita del lavoro, unita alla delusione sentimentale, manderà fuori di testa la giovane, che deciderà di vendicarsi di Alihan prendendolo in ostaggio. Hira riuscirà a intrufolarsi nell'aereo che dovrebbe portare Alihan ad Ankara per lavoro. Narcotizzerà il personale e prenderà il controllo dell'aereo, facendo poi perdere i sensi anche ad Alihan.

Alihan riesce a liberarsi e a far arrestare Hira

L'obiettivo di Hira sarà quello di costringere Alihan a tornare insieme a lei, ma le cose non andranno come sperato.

Alihan, una volta ripresi i sensi, riuscirà a mettere fuori gioco Hira e a portare a terra l'aereo. All'arrivo in aeroporto, Hira verrà arrestata dalla polizia. Yildiz, invece, chiederà a Halit di licenziare Ender e lui accontenterà la moglie. Ender si alleerà di nuovo con Kemal per distruggere il matrimonio tra Halit e Yildiz. Anche Emir verrà licenziato, dopo che Alihan scoprirà che sta frequentando Lila. Zeynep ascolterà una conversazione tra Halit e Alihan, dove il primo ammetterà di non volere un altro figlio. Zerrin continuerà a opporsi alla relazione tra Alihan e Zeynep, ma quest'ultima le terrà testa. Erim e Lila continueranno a vedersi di nascosto, mentre Zehra troverà sostegno in Kemal, il quale la aiuterà nel suo percorso di disintossicazione.

Continua il successo di Forbidden Fruit

Continua il successo di Forbidden Fruit che, ogni giorno, tiene incollati una media di 2 milioni di telespettatori, per uno share che oscilla tra il 20 e il 22%. Numeri più che soddisfacenti per Mediaset, che, da qualche anno a questa parte, ha deciso di puntare su produzioni turche per riempire il palinsesto pomeridiano di Canale 5. Una scommessa vinta, visto che oltre a Forbidden Fruit, anche La Forza di una donna sta facendo registrare ottimi ascolti.