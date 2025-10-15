Giovedì 16 ottobre si registrerà la quarta puntata di Amici, e quattro titolari dovranno affrontare una sfida. In queste ore, però, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che un ex allievo della scuola sarebbe stato avvistato nei pressi degli studi Elios martedì scorso: il ballerino Dandy, che nella passata edizione si è dovuto ritirare per un infortunio, potrebbe essere lo sfidante di uno tra Alex e Alessio.

L'indiscrezione sul danzatore Dandy

Questa settimana i ballerini a rischio eliminazione sono Alex e Alessio: il primo è arrivato ultimo in classifica nella gara che è stata giudicata da Oriella Dorella, il secondo è stato il più votato dai compagni.

A circa 24 ore dall'inizio della registrazione del quarto speciale di quest'edizione di Amici, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso un'indiscrezione che potrebbe spoilerare parte di quello che accadrà nel corso della prossima puntata.

"Avvistato l'ex allievo Dandy agli studi nella giornata di ieri (martedì 14 ottobre). Sarà per un'ipotetica sfida con qualcuno o per altro?", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram di recente.

Il ballerino che qualche mese fa si è dovuto ritirare a causa di un infortunio, dunque, potrebbe essere lo sfidante di uno dei due titolari che dovranno affrontare la sfida nella registrazione di giovedì.

Il ritiro poco prima dell'inizio del serale

Dandy ha partecipato alla scorsa edizione di Amici, e per diversi mesi è stato allievo di Deborah Lettieri.

Il ballerino è specializzato nell'hip-hop e l'anno scorso si è guadagnato la maglia del serale convincendo tanti giudici esterni e tutti i professori del cast.

Quando mancavano pochi giorni all'esordio in prime time, però, il ragazzo si è fatto male ed è stato costretto al ritiro.

Stando all'indiscrezione che ha diffuso Pugnaloni in queste ore, Dandy potrebbe essere stato richiamato dalla produzione per una delle sfide della quarta puntata.

Le seconde possibilità per i ballerini

L'eventuale ritorno di Dandy ad Amici, non sarebbe di certo una novità: negli ultimi anni, infatti, sono stati diversi i ragazzi che hanno avuto una seconda chance dopo un infortunio.

Andreas Muller e Mattia Zenzola, ad esempio, sono stati titolari in due stagioni consecutive del talent: il primo aveva abbandonato la scuola per un infortunio al gomito, il secondo al piede.

Entrambi i ballerini, inoltre, hanno vinto il programma alla loro seconda partecipazione.

Quest'anno, invece, è stato Alessio a ripresentarsi ai casting e a ricevere il "sì" di Emanuel Lo, che era il suo insegnante anche nella scorsa edizione e che l'ha voluto nella sua squadra un'altra volta.